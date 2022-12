Saulkrastu pilsētā izveidots jauns vides objekts "Saulrietu vērotājs"

Vai zināji, ka Vidzemes piekrastē Saulkrasti ir vienīgā pilsēta netālu no Rīgas, kur var vērot saulrietus jūrā? Tos redzēsi gan dzestrajos ziemas vakaros, gan karstajās tropu naktīs, gan zeltaini krāšņajos rudens vakaros.

Ik nedēļu tūristi gan no Latvijas, gan no Eiropas, gan no tālākiem pasaules nostūriem brauc vērot, apbrīnot un fotografēt tieši saulrietus, kas pārklāj debess jumu visās varavīksnes krāsās.

Saulrietu taka ir ļoti iecienīts pastaigu maršruts ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Katru gadu tiek atjaunots kāds no šīs takas posmiem. Šī gada decembrī tika uzstādīts jauns vides objekts “Saulrieta vērotājs”.

Tas veidots stilizētā saules formā, kas simbolizē gaismu, dzīvību un mūžīgo kustību. No “Saulrieta vērotāja” puses paveras īpaši skaists skats, ieskauts mūžzaļais priežu zaru skavās, jūra ar savu mūžīgo dzīvības spēku un saules stari rietot, izgaismojot visu debess pamali.

Jaunā laipa ļaus cilvēkiem pastaigu laikā droši pārvietoties pa kāpām, neradot uz tām papildu slodzi un apstājoties pie vides objekta, būs iespēja vērot brīnišķīgu skatu uz jūru.

Ņemot vērā, ka Saulkrasti nereti tiek izvēlēti kā vieta, kur rīkot kāzas, jaunais vides objekts varētu būt laba vieta, kur izbaudīt un iemūžināt šo svarīgo notikumu.