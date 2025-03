Ja karalisko vizīšu mērķis ir sūtīt vēstījumu, tad prinča Viljama attēls tankā netālu no Krievijas robežas noteikti ir viens no tiešākajiem. Velsas princis ieradās Igaunijā, lai atbalstītu Lielbritānijas karavīrus, kuri šobrīd veic britu armijas lielāko operatīvo izvietošanu ārvalstīs, aizsargājot Baltijas valsti no Krievijas draudiem, vēsta BBC.

The Prince of Wales is in Estonia to support @MercianRegiment troops on Operation Cabrit, as they strengthen Nato’s defence in the Baltic.

Piektdien, aukstā un dubļainā militārajā poligonā Tapas nometnē, princis vēroja karavīrus un tehniku, kas sargā NATO austrumu flangu. Slēpies maskēšanās uniformā,

Divu dienu vizītes laikā princis Viljams apmeklēja aptuveni 900 britu karavīrus, kas ietver Mersijas pulka kareivjus, kuru goda pulkveža amatā viņš pats kalpo. Tapas nometnē, kas ir daļa no operācijas “Cabrit” un Lielbritānijas ieguldījums NATO drošībā šajā jutīgajā reģionā, viņam tika izrādīti treniņlaukumi.

Šeit uz zemes izpaužas Krievijas atturēšana — un bāze liecina, cik strauji var mainīties spēku samērs. Pirms Igaunija 1991. gadā atguva neatkarību, šī vieta kalpoja Padomju Savienības pretgaisa aizsardzībai ar MIG iznīcinātājiem, kas bija gatavi stāties pretī Rietumiem. Tagad viss ir apgriezts otrādi — igauņu karavīri kopā ar NATO sabiedrotajiem šeit novērš Krievijas iejaukšanos.

Stratēģiski nozīmīgā armijas bāze aug plašumā, tās ielas klāj ledus un militārās mašīnas. Bez Challenger 2 tanka princis aplūkoja Warrior bruņutransportieri, franču Griffon kaujas mašīnu, raķešu palaišanas sistēmu, Trojan šķēršļu novākšanas tehniku un pats vadīja Archer mobilo artilēriju.

Tapas bāzē viņš ar karavīriem runāja par jauno “dronu draudu” un taktikas izmaiņām, kas tagad nepieciešamas. Ap bāzi izliktas zīmes aicina ziņot par dronu pamanīšanu.

Vizīte pievērsa uzmanību arī karavīru labklājībai. Princis Viljams jautāja, vai armijā joprojām pastāv aizspriedumi par garīgās veselības problēmām. “Tas iet pareizajā virzienā,” atbildēja labklājības virsniece Eimija-Džeina Heila. Apmeklējot bāzes telpas, princis paspēja uzspēlēt biljardu un galda futbolu, kur drīz izvērtās draudzīga sāncensība starp viņa mīļoto Aston Villa un konkurējošās Birmingham City atbalstītāju.

