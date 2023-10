"Atklāj Tukuma novadu no jauna"

FOTO: Tukuma novada kontūra kartē izskatās līdzīga kļavas lapai – izstāde "Atklāj Tukuma novadu no jauna"







Iepirkšanās centrā Riga Plaza līdz 12. oktobrim apskatāma fotogrāfa Mareka Gaļinovska izstāde “Atklāj Tukuma novadu no jauna”.

“Augustā un septembrī, neskaitāmas reizes viesojoties Tukuma novadā, secināju, ka šo novadu priekš sevis atklāju no jauna, ar jaunu skatu, it kā no vecām perspektīvām, bet tomēr ar jaunu dvesmu un pavisam jaunām sajūtām. Novads audzis, transformējies, vecās labās novada pērles arī nav stāvējušas uz vietas un ir gājušas līdzi laikam. Arhitektūra un ainava, kultūra un vēsture, muzeji un seno lietu krātuves, parki un muižas, pilis un viensētas, dižkoki un zemnieku saimniecības – tas viss dzīvo, plaukst, aug un vienlaikus glabā sevī gadu simtu un pat tūkstošu elpu.

Tukums un Kandava, Milzkalne, Jaunsāti un Kaive, Jaunpils un Zante, Zentene un Vāne, Sēme un Kaņiera ezers, un vēl, un vēl… Atnāc uz izstādi, iedvesmojies un rudenī apceļo Tukuma novadu – atklāj to no jauna!

Tukuma novada kontūra kartē izskatās līdzīga kļavas lapai. Vislabāk šo novadu raksturo daba – tas pavasaros ir košs, vasarās sulīgi zaļš, rudeņos krāšņs un ziemās samtaini balts. Tas joprojām šķiet neatklāts, jo daudziem īstie ceļojumi sākas pēc pāris simtiem kilometru. Patiesībā rokas stiepiena attālumā no Rīgas atrodas tik daudz kultūrvēsturisko, arhitektonisko un dabas pērļu. To es secināju, iemūžinot desmitiem dažādu objektu šajā apkārtnē. Ceru, ka izstāde radīs interesi iepazīt un ieraudzīt Tukuma novada skaistumu un dažādību pašu acīm,” raksta fotogrāfs