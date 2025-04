Krievu ballistiskās raķetes “Iskander” triecienā Krivijrihas pilsētā Ukrainas dienvidos piektdienas vakarā nogalināti vismaz 18 cilvēki, bet 61 guvis ievainojumus, sestdien paziņoja varas iestādes. Deviņi no tiem bija bērni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis viņu vārdus un vecumu.

Raķete trāpīja apdzīvotā pilsētas teritorijā – netālu no daudzdzīvokļu mājām, bērnu rotaļu laukuma, veikala un restorāna. Tās bija piektdienas pēcpusdienas, kad ielās atradās bērni, jaunieši un pieaugušie.

Prezidents Zelenskis publiskojis nogalināto bērnu vārdus un vecumu:

Timofejs, 3 gadi (nomira slimnīcā no gūtajām traumām);

Radislavs, 7 gadi;

Arina, 7 gadi;

Germans, 9 gadi;

Danils, 15 gadi;

Ņikita, 15 gadi;

Alīna, 15 gadi;

Konstantīns, 16 gadi;

Ņikita, 17 gadi.

Daudzi no cietušajiem ir smagā stāvoklī, un ārsti turpina cīņu par viņu dzīvībām.

“Šie ir bērni, kurus nogalināja Krievijas ballistiskā raķete. Tā trāpīja tieši pa ielu, kurā bija parastas dzīvojamās mājas, rotaļu laukums, veikals un restorāns. Tas ir terors,” uzsvēra Zelenskis. Viņš piebilda:

Jau vēstījām, ka Zelenskis asi kritizēja ASV vēstniecību par vairīšanos saukt Krieviju par agresoru. “Diemžēl ASV vēstniecības reakcija ir nepatīkami pārsteidzoša. Tik spēcīga valsts, tik spēcīga tauta un tik vāja reakcija,” norādīja Zelenskis. “Viņi pat baidās pateikt vārdu “krievu”, runājot par raķeti, kas nogalināja bērnus,” viņš piebilda.

ASV vēstniece Ukrainā Bridžita Brinka platformā “X” piektdienas vakarā rakstīja, ka “šovakar netālu no rotaļu laukuma un restorāna trāpīja ballistiskā raķete”, piebilstot, ka tāpēc karam jābeidzas.

Brinka, kura ir ASV vēstniece Ukrainā kopš 2022.gada maija, savos pēdējos ierakstos “X” nav minējusi Krieviju, runājot par uzbrukumiem Ukrainā, lai gan līdz februāra vidum to darīja regulāri.

Tikmēr sociālajos tīklos tiek izplatīti video no notikuma vietas, kur dzirdami bērnu kliedzieni un vecāku izmisums.

Kryvyi Rih. On 4 April, Russia killed 9 children here #Ukraine pic.twitter.com/0f0B50jQg0

Children Among The Victims Of Russian Strike On Kryvyi Rih ⬇️ pic.twitter.com/2RqjGlV2GE

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 5, 2025