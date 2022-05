Maserati atgriežas Latvijā - 580 zirgspēkus jaudīgās Maserati Levante testa brauciens mūsmājās

Šodien Tavs Auto TV – pārsteigums! Ekskluzīva itāļu auto marka, kura kādu laiku Latvijā nav bijusi manīta, ir atgriezusies mūsu tirgū (cerams uz palikšanu) – un turpmāk to pārstāvēs Luxury Motors Latvia. Šobrīd šie auto (līdzās Jeep, SEAT, FIAT, Cupra un Alfa Romeo modeļiem) ir apskatāmi, kā arī nopērkami šeit, Krasta ielā, Autobrava Motors telpās!

Jaunā Levante ir pieejama trijos atšķirīgos apdares līmeņos GT, Modena un Trofeo – turklāt tie atšķiras ne tikai vizuālā noformējuma ziņā, bet arī ar to raksturu. Levante GT būs labi piemērota pilsētniekiem, kuriem ir svarīga ne tikai jauda, bet arī degvielas ekonomija, zem GT motorpārsega atradīsiet 330zs jaudīgu četru cilindru Mild Hybrid dzinēju.

Interesants fakts – pateicoties šim motoram GT ir krietni vieglāks par saviem V6 un V8 brāļiem, tā akumulators ir novietots aizmugurē un līdz ar to tā izsvarojums ir pat labāks nekā nedaudz jaudīgākaijai Levante Modena V6 (350zs). All this makes the Levante GT Hybrid even more manageable and fun to drive.

GUSTS: Turpinot “rāpties” pa Levante jaudas pirmamīdu kā nākamo varam pieminēt Modena S versiju, kurai standarta 350 zs vietā būs pieejami jau krietni iespaidīgāki 430ZS. Bet pašā piramīdas virsotnē atrodas Levante TROFEO. Tāds ir arī mūsu šīs dienas auto. 580 zirgspēki, 3,8 litru V8 twin-turbo dzinējs, kurš tapis Ferrari rūpnīcā Maranello!!! Šis ir dzinējs ar vislielāko zs uz tipluma litru attiecību kāds jebkad radīts Maserati vēsturē un pats jaudīgākais V8 kāds izmantots šī zīmola automobiļos!!