FOTO, VIDEO. Maskavas centrs “izmiris”: uz Kremļa torņiem specvienības ar ložmetējiem, pilsētā izvietoti blokposteņi 29
Piecas dienas pirms 9. maija Sarkanajā laukumā jau izvietoti pretdronu tīkli, uz Kremļa torņiem stāv specvienību kaujinieki ar ložmetējiem un snaiperu šautenēm, bet pie iebrauktuvēm pilsētā izveidoti blokposteņi.
Pirms 9. maija parādes Kremlis veic bezprecedenta drošības pasākumus, baidoties no masveida Ukrainas uzbrukuma. Sarkanais laukums pārklāts ar pretdronu tīkliem, uz Kremļa sienām un torņiem izvietoti ložmetējnieki un snaiperi, bet pie iebrauktuvēm Maskavā ierīkoti kontrolpunkti.
Ukraina tā arī nav atbildējusi uz Putina piedāvājumu par vienpusēju pamieru 9. maijā, un Kremlis gatavojas sliktākajam scenārijam. Publicētajos kadros no Maskavas centra gandrīz nav redzami cilvēki, toties redzama bruņutehnika un daudz drošības spēku pārstāvju.
Uz visiem Kremļa torņiem un ēkām izvietoti specvienību kaujinieki ar ložmetējiem, snaiperu šautenēm un speciālo optiku. Uz Spaskas torņa, tā paša, kur atrodas pulkstenis, esot “paslēpts” kaujinieks ar ložmetēju. Pie Kremļa sienām atkal parādījušies bruņutransportieri un apvidus auto ar ložmetējiem uz jumtiem.
Ieeja Sarkanajā laukumā ir slēgta. Pilsēta gatavojas parādes mēģinājumam aplenkta cietokšņa režīmā.
Uz galvenajām šosejām, kas ved uz Maskavu, izvietoti blokposteņi ar dokumentu pārbaudēm un transportlīdzekļu apskati. Pilsētā savilkta papildu pretgaisa aizsardzība, bet pa galvaspilsētas perimetru patrulē drošības spēki.
Pēc novērotāju teiktā, šāds drošības spēku mobilizācijas līmenis miera laikā Maskavā iepriekš neesot pieredzēts. Tas līdzinoties pretterorisma operācijas režīmam, kas izvērsts visā megapolē.
Publicētie Sarkanā laukuma attēli izskatās sirreāli – kaut kas tāds Sarkanā laukuma vēsturē vēl neesot pieredzēts.