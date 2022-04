Tavs Auto TV duelis: Jeep Compass pret Cupra Formentor

Tavs Auto TV duelī šodien – divi konceptuāli līdzīgi, bet dvēselē radikāli atšķirīgi auto.

Cupra Formentor šajā “cīņā” pārstāvēs glamūrīgā dzīvestila un autosporta pasauli BET Jeep Compass – nemirstīgās Amerikāņu tradīcijas bezceļu auto ražošanā! Starp citu… kuru no šiem diviem izvēlētos Tu?

Abi mūsu šīs dienas testa automobiļi ir ļoti līdzīgi, raugoties uz to tehniskajiem datiem.

Arī to cena ir teju vienāda (labi aprīkoti sākot no 31990) un abus no tiem ir iespējams iegādāties uzreiz – negaidot to piegādi mēnešiem ilgi, jo Autobrava Motors ir parūpējušies par to pieejamību Latvijas noliktavā.

Bet, lai labāk izprastu šos auto, kā ekspertu šajā reizē TAVS AUTO TV esam aicinājuši pievienoties radio personību Magnusu Eriņu.

No vakara stundām viņš jau pusgadu „pārcēlies” uz pieci.lv rīta ēteru, kā arī ikdienā turpina sekot dažādām autosporta aktualitātēm, ar ko aizraujas brīvajā laikā.