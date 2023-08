Norvēģijā tika evakuēti tūkstošiem cilvēku, jo trešdien upēs ūdens sasniedza augstāko līmeni vismaz 50 gadu laikā. Mājas cietušas no plūdiem, kā arī zemes nogruvumiem, vēsta “Reuters”.

Lielākie ceļi tika slēgti un vilcienu satiksme apturēta Norvēģijas dienvidu daļā, jo upju ūdens izlauzās no krastiem. Varas iestādes brīdināja, ka arī nākamajās dienās gaidāmi plūdi, jo ūdens virzīsies uz zemākiem piekrastes reģioniem.

Inlandetas apgabals, kas ir viens no vissmagāk cietušajiem Norvēģijas apgabaliem, paziņoja, ka daudzi cilvēki ir izolēti plūdu dēļ.

Valdība trešdien nolēma mobilizēt vairāk helikopteru, lai piedalītos evakuācijā, raidorganizācijai TV2 pavēstīja Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrija.

Pagaidām nav reģistrēts neviens nāves gadījums šajā katastrofā, paziņoja Norvēģijas varas iestādes.

Spēcīgi vēji, intensīvs lietus un zemes nogruvumi pēdējās dienās skāruši dažādas Ziemeļvalstu reģiona daļas, bojājot elektrolīnijas Somijā, appludinot ciematus Norvēģijā un Zviedrijā un apturot sabiedrisko transportu smagi skartajos apgabalos.

Pirmdien Zviedrijas vilciens noskrēja no sliedēm, kad plūdi aizskaloja dzelzceļa uzbērumu, ievainojot trīs cilvēkus.

