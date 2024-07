FOTO. “Visiem ir lielisks noskaņojums, kāpjam autobusā!” Latvijas sportisti un pārējā delegācija dodas uz olimpisko spēļu atklāšanu Linda Tunte





















































Latvieši olimpiskajās spēlēs

Šovakar tiks atklātas Parīzes vasaras olimpiskās spēles. Atklāšanas ceremonija Parīzē sāksies plkst.20.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot Latvijas Televīzijai (LTV) un un portālam “Lsm.lv”. Valstu parāde Sēnas upē sāksies pie Austerlicas tilta un noslēgsies Trokadero laukumā, to vairāk nekā sešu kilometru garumā vērojot vairāk nekā 300 000 skatītāju, no kuriem vairāk nekā 200 000 skatītāju par vietām nav jāmaksā. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies apmēram 10 500 atlētu no 204 valstu olimpiskajām komitejām.

Latvijas delegācijas karognesēji būs pludmales volejboliste Tīna Laura Graudiņa un 3×3 basketbola izlases spēlētājs, olimpiskais čempions Nauris Miezis. Klātienē ceremoniju vēros arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ceremonijas noslēgumā tiks iedegta 2024.gada vasaras olimpisko spēļu lāpa.

Mirkli pirms atklāšanas ceremonijas LA.LV bija ekskluzīva iespēja sazināties ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Raimondu Lazdiņu, kurš nu jau (ap plkst.18.00 pēc Latvijas laika) gatavojās kāpt autobusā, kas aizvedīs uz atklāšanas ceremoniju. Raimonds neslēpj, ka šis viņam ir īpašs brīdis, viņš pats olimpskajās spēlēs ir pirmo reizi: “Šis man ir ļoti liels gods! Mans pienākums šeit ir nodrošināt, lai mūsu sportisti te justos vislabāk, lai viņiem nekā netrūktu, sasniedzot savus visaugstākos mērķus.”

Jautāts par notiekošo mirkli pirms ceremonijas, Raimonds saka: “Visiem ir lielisks noskaņojums! Būsim šodien skaistos tērpos un reprezentēsim savu valsti. Šobrīd kāpjam iekšā autobusā, kas vedīs uz ceremoniju. Vakar bijām ciematā, sportisti trenējas, gatavojas sasniegt labus rezultātus. Jau rīt plkst.10.00 visi aicināti atbalstīt pirmo Latvjas sportistu startu – mūsu šāvējus!”

Visi sportisti esot enerģijas un apņēmības pilni, Francijā esot labas emocijas, tiek domāts, lai visi tur justos kā mājās: “Mūsu grafiks ir visai saspringts, rīt dodamies arī uz peņemšanu Latvijas vēstniecībā. Esmu ļoti pateicīgs gan Ārlietu ministrijai, gan vēstniekam, ka mēs te jūtamies kā mājās. Pozitīvas emocijas vairo mūsu spēku un dos veiksmi. Arī sadzīves apstākļi ir labi – vakar biju 3×3 basketbolistu treniņā, puiši slavēja sporta un treniņu zāles, esot viss nepieciešamais, lai gatavotos.”

Vaicāju arī Raimondam, vai viņam ir kāda sajūta, kuriem mūsu sportistiem varētu veikties vislabāk, bet viņš atbild, ka ar prognozēšanu neaizraujas, uz katru no mūsu sportistiem raugās kā potenciālo uzvarētāju.

Uz burtiski dažiem vārdiem LA.LV piekrita arī Tīna Graudiņa – pludmales volejboliste un mūsu valsts karognesēja atklāšanas ceremonijā. Kā viņa jūtas mazu brīdi pirms lielā notikuma?

“Man gribas teikt to, ko droši vien saka visi – man ir liels gods te būs un nest karogu. Es tiešām tā jūtos. Esmu ļoti priecīga, jo ir sajūta, ka tik daudzi te ir un priecājas līdz ar mani – mana ģimene, draugi, visa volejbola saime. Kā es jūtos mazu brīdi pirms? Te valda liela rosība – visi ģērbjas, gatavojas, ir ļoti pacilātas emocijas,” saka Tīna.

Parīzei olimpisko spēļu rīkošana tika uzticēta 2017.gada 13.septembrī, kad Parīze kļuva par 2024.gada un Losandželosas – par 2028.gada spēļu organizētājām. Kopā ar Parīzi uz 2024.gada spēļu rīkošanu pretendēja arī Losandželosa, Hamburga, Roma un Budapešta.

Olimpiskās spēles Francijas galvaspilsētā norisināsies līdz 11.augustam, turklāt ne tikai Francijas galvaspilsētā, bet arī 16 citās vietās, ieskaitot Francijas aizjūras teritoriju Franču Polinēziju. Spēļu programmā ir iekļauti 32 sporta veidi, un tiks sadalīti 329 medaļu komplekti.

Šoreiz kopš iepriekšējām vasaras sporta spēlēm ir pagājuši vien trīs gadi, jo Covid-19 pandēmijas dēļ Tokijas spēles tika pārceltas no 2020. uz 2021.gadu.

2028.gadā sportisti pulcēsies Losandželosā, bet 2032.gadā – Austrālijas pilsētā Brisbenā.

Pēc olimpiskajām spēlēm turpat Parīzē no 27.augusta līdz 8.septembrim norisināsies paralimpiskās spēles.

Parīzes spēlēs Latviju pārstāvēs 29 sportisti 14 sporta veidos: 3×3 basketbolā, BMX superkrosā un frīstailā, daiļlēkšanā, jāšanas sportā, kalnu riteņbraukšanā, ložu šaušanā, modernajā pieccīņā, peldēšanā, pludmales volejbolā, svarcelšanā, šosejas riteņbraukšanā, tenisā un vieglatlētikā.

Šīs būs pirmās olimpiskās spēles, kurās Latviju pārstāvēs brālis un māsa. Kārlis Lasmanis sacentīsies 3×3 basketbolā, bet viņa māsa Rūta Kate Lasmane – trīssoļlēkšanā.

Par aktualitātēm no Parīzes informēs ziņu aģentūras LETA sporta ziņu reportiere Paula Vucena. Olimpiskajām spēlēm veltītajā LETA sadaļā (“https://www.leta.lv/themes/paris_2024/”) pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas sportistu gaitām un panākumiem, bet arī citām aktualitātēm.

Latvijas olimpiskās komandas sastāvs Parīzes olimpiskajās spēlēs:

Zigmārs Raimo, Francis Lācis, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis (visi – 3×3 basketbols), Līna Mūze-Sirmā, Anete Sietiņa, Agate Caune, Gunta Vaičule, Rūta Kate Lasmane, Patriks Gailums, Gatis Čakšs, Valters Kreišs (visi – vieglatlētika), Pāvels Švecovs (modernā pieccīņa), Daniils Bobrovs, Ieva Maļuka (abi – peldēšana), Džeja Patrika (daiļlēkšana), Toms Skujiņš, Anastasija Karbonāri (abi – šosejas riteņbraukšana), Mārtiņš Blūms (kalnu riteņbraukšana), Veronika Monika Stūriška, Kristens Krīgers (abi – BMX superkross), Ernests Zēbolds (BMX frīstails), Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova (abas – pludmales volejbols), Aļona Ostapenko (teniss), Kristaps Neretnieks (jāšanas sports), Agate Rašmane, Lauris Strautmanis (abi – ložu šaušana), Ritvars Suharevs (svarcelšana).