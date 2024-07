Parīze gatavojas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai Sēnas upes krastos. Tā tiek dēvēta par lielāko brīvdabas izrādi uz Zemes — tik vērienīga izrāde, kas slēgs pilsētas centru un gaisa telpu, mobilizēs 45 000 policistu un vairākas armijas vienības, un kam bija nepieciešami divi gadi, turklāt lai noslēptu mēģinājumus no pasaules, plašāk šo apraksta izdevums The Guardian.

Kad piektdienas vakarā sāksies Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, tā būs pirmā reize, kad ārpus stadiona notiks teātra priekškaru pacelšana pasaules lielākajam sporta notikumam. Tradicionālās parādes vietā ap stadiona trasi vairāk nekā 8000 pasaules labāko sportistu tiks pārvadāti ar laivām 6 km gar Sēnas upi sava veida sportiskā Armādā, ko vairāk nekā 300 000 cilvēku vēros no tiltiem un upes krastiem, policijas un gvardes vīru, un snaiperu uzraudzībā.

Kamēr sportisti vizināsies lejup pa upi, dejotāji, popzvaigznes, virves staigātāji un akrobāti veiks pārdrošus uzvedumus uz ūdens, jumtiem, tiltiem un mākslīgām salām, izmantojot pontonus, peldošas klavieres, helikopterus un, iespējams, pat zemūdenes, pirms tiks atklāts plašs lāzeršova fināls. no Eifeļa torņa. Paredzams, ka vairāk nekā 1 miljards cilvēku skatīsies tiešraidē televīzijā un sociālajos medijos.

Ideja par šāda mēroga izrādi uzstāties garā upes posmā pilsētā, kurā pakļauta augstākajai terorisma trauksmei, bija tik nežēlīga, ka pat valsts prezidents Emanuels Makrons sākumā uzskatīja, ka tā ir “traka un ne pārāk nopietna ideja”. Taču šonedēļ Elizejā Francijas prezidents sacīja: “Mēs nolēmām, ka ir īstais brīdis īstenot šo trako ideju un padarīt to reālu.”

Tas, kas tieši notiks gandrīz četras stundas garajā izrādē, tika slēpts, taču, kad Sēnas upē un ap to sāka izvietot dekorus, tostarp peldošos skeitparkus, milzu gleznu kopijas un lielizmēra zelta vizuli, radās aizdomas.

Our beloved #PoloBear floats down the Seine River in Paris, France, before the Opening Ceremony of the #Paris2024 Summer Olympics. #PoloRLStyle #RLxTeamUSA #TeamUSA #ParisOlympics #ParisParalympics pic.twitter.com/hDzsKNhpfE

Jau pēcpusdienā vairāk nekā 200 valstu sportistu delegācijas no olimpiskā ciemata ar autobusu dosies uz vietu pie Sēnas Parīzes austrumos, kur Francijas militārpersonu uzraudzībā no īpaši uzbūvētiem pontoniem iekāps laivās. Pēc tam delegācijas līdzās kuģos pa Sēnu gar Dievmātes katedrāli un Luvru uz Eifeļa torni. Pirmā būs Grieķijas federācija, pēc tam olimpisko bēgļu komanda, pēc tam citas valstis, bet pēdējā būs Francijas laiva. Sportistiem burājot, ap viņiem risināsies šovs, ko tā organizatori raksturo kā revolucionāru un pārsteigumu pilnu.

“Kad mēs skatāmies “Emīliju Parīzē” vai [filmu] “Amēlija”, mēs zinām, ka tā nav gluži īstā Parīze — mēs spēlēsimies ar visām šīm klišejām, taču mēs arī izaicināsim tās,” sacīja Tomass Džolijs, režisors, kurš veidojis izrādi. “Parīze ir arī tās dinamiska jaunība, dažādas kultūras, kas berzē plecus ielās.” Viņš šo izrādi iztēlojās kā milzu priekšnesumu 12 cēlienos, kas kulminēs Trokadero Eifeļa torņa ēnā, kur to skatīsies 100 valstu vadītāji.

Vēsturnieks Patriks Bušerons, kurš ir konsultējis Parīzes izrādes scenāriju, uzsvēra šova nozīmi, kurā tiek pētīta Francijas daudzveidīgā vēsture un saikne ar pārējo pasauli.

Piedalīsies vairāk nekā 3000 dejotāju un aktieru. Pēdējā brīdī tika arī novērsts streiks saistībā ar dejotāju atalgojumu un nosacījumiem, izvairoties no izrādes, kad izpildītāji stāv protestā ar paceltām dūrēm.

Taču, neskatoties uz pirotehniku ​​un piruetēm piekrastē, Francija ir pakļauta spiedienam paturēt prātā, ka šova īstie varoņi ir paši sportisti, katras valsts sportiskajam karognesējam stāvot laivas priekšgalā. “Sportisti nevar būt tikai fons, viņi ir zvaigznes,” sacīja viena amatpersona.

Mayor of Paris, Anne Hidalgo, swam in the Seine Wednesday morning, in a bid to showcase of how clean the river is for the outdoor swimming events at the 2024 Paris Olympics, which open in just nine days.

Read more: https://t.co/gZtRhJe4A1 pic.twitter.com/zPjoHOwbk5

— ABC News (@ABC) July 17, 2024