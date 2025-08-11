Francijā parādījusies iespēja nopirkt ielūgumu uz sveša cilvēka kāzām: idejas pamatojums ir vienkāršs 0
Francijā ir izveidota jauna lietotne, kas ļauj pāriem pārdot vietas savās kāzās. Viesi var iegādāties biļetes, kuru cena ir no 100 līdz 150 eiro, ievērojot noteikto apģērba kodu un uzvedības noteikumus, raksta The Guardian.
Zināms, ka 48 gadus vecā aktrise Dženifera un viņas 50 gadus vecais vīrs Paulo, kuri iepazinās pandēmijas laikā un audzina 18 mēnešus vecu dēlu, plāno laulāties šī mēneša beigās lauku muižā, kas atrodas netālu no Parīzes. Šis pāris kļuva par pirmo, kas ļaus svešajiem viesiem izmantot lietotni “Invitin”.
Kāzās būs 80 pieaugušie un 15 bērni. Daži draugi un radinieki ieradīsies no Lielbritānijas, Vācijas un Portugāles. Pasākumā piedalīsies arī pieci nepazīstami cilvēki, kas iegādājušies biļetes.
Dženifera stāstīja, ka par lietotni uzzinājusi, apmeklējot kāzu izstādi Parīzē kopā ar līgavaini. Tur kāda cilvēku grupa pāriem piedāvāja pārdot biļetes uz kāzām caur šo lietotni un piedāvāja reklāmas bukletu.
“Mēs paņēmām bukletu, padomājām un nolēmām — kāpēc gan ne? Ja mēs varam iepriekš apskatīt profilu lietotnē un izvēlēties, ko pieņemt, tas varētu būt oriģināls risinājums,” sacīja Dženifera.
Biļešu īpašnieki varēs piedalīties visā pasākumā: sākot ar galveno ceremoniju un zvērestiem, turpinot ar dzērieniem dzīvās mūzikas pavadībā un noslēdzot ar kārtīgu ballīti.
Lietotnes ideja ir pavisam vienkārša – lai svešie viesi palīdzētu pāriem segt kāzu izdevumus. 29 gadus vecā rotaļlietu ražotāja Lorena, kas būs viena no svešajiem viesiem šajās kāzās, stāstīja, ka viņai patīk ideja par iespēju pabūt kāzās un iepazīt dažādas tradīcijas.
Lietotni “Invitin” 2025. gada sākumā dibināja Katja Lekarski. Viņa atzina, ka šobrīd jau plānotas sešas kāzas ar maksas viesu dalību, galvenokārt Parīzes apkārtnē. Dibinātāja atzina, ka lielākais izaicinājums bijis atrast gan viesus, gan pārus, kas būtu gatavi aicināt svešus cilvēkus. Visbiežāk piekrituši cilvēki vecumā no 25 līdz 35 gadiem.