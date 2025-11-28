Šodien vārda dienu svin Rita, Vita un Olita, bet uzvārda dienu – Gavrilovi, Škapari, Vasiļjevi un Mārtinsoni 0
Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?
Rita
Fantastiski nokārto visas visas dzīves problēmas, pat sirdssāpes viņa neuzskata par nepārejošu parādību. Slaistīšanos viņa necieš, tāpat kā tukšas runas. Dažādi nejauši atgadījumi viņas dzīvē spēlē lielu lomu.
Vita
Viņai ir lielummānija, un tomēr Vita tiek lieliski ar visu galā. Lai gan pārsvarā viņa visvairāk domā tikai par sevi. Ir talantīga un sievišķīga.
Olita
Bērnišķīga līdz pat sirmam vecumam. Brīnišķīgs cilvēks!!!