Šodien vārda dienu svin Rita, Vita un Olita, bet uzvārda dienu – Gavrilovi, Škapari, Vasiļjevi un Mārtinsoni 0

7:11, 28. novembris 2025
28. novembrī vārda dienu svin Rita, Vita un Olita – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Rita

Attiecību eksperte Rita Lasmane.
Foto: LETA
Fantastiski nokārto visas visas dzīves problēmas, pat sirdssāpes viņa neuzskata par nepārejošu parādību. Slaistīšanos viņa necieš, tāpat kā tukšas runas. Dažādi nejauši atgadījumi viņas dzīvē spēlē lielu lomu.

Vita

Aktrise Vita Baļčunaite.
Publicitātes foto


Viņai ir lielummānija, un tomēr Vita tiek lieliski ar visu galā. Lai gan pārsvarā viņa visvairāk domā tikai par sevi. Ir talantīga un sievišķīga.

Olita

Bērnišķīga līdz pat sirmam vecumam. Brīnišķīgs cilvēks!!!

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.
