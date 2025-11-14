FOTO: BTA jau 22. gadu dāvina Rīgai Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisi 0
Šodien, 14. novembrī, apdrošināšanas akciju sabiedrība AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) jau 22. gadu dāvināja Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisi 1,5 miljonu eiro vērtībā, pasniedzot to Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam. BTA valdes locekle Evija Matveja uzsver, ka Brīvības pieminekļa apdrošināšanas dāvināšana ir kļuvusi par valsts svētku tradīciju, vienlaikus sargājot būtisku daļu no Latvijas identitātes un atgādinot sabiedrībai brīvības augsto vērtību.
Kā liecina BTA un pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” īstenotās aptaujas dati*, tikai 22% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir kādreiz skaidrojuši Brīvības pieminekļa nozīmi saviem vai radinieku bērniem. Savukārt 39% uzskata, ka tā nav viņu atbildība, un tas būtu jāveic, piemēram, izglītības iestādēm. Tikai 10% iedzīvotāju valsts svētku laikā dodas pie Brīvības pieminekļa, noliek ziedus un svecītes Brāļu kapos vai pie Rīgas pils mūra. Vienlaikus 33% aptaujāto atbildējuši, ka valsts svētku laikā patriotiskās aktivitātēs nepiedalās vispār. Tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrībā ir būtiski veicināt patriotismu un dalīšanos ar to.
“Brīvības piemineklis jau 90 gadus ir Latvijas spēcīgākais vienotības un brīvības simbols, un tā sargāšana nozīmē arī rūpes par Latviju, valsts iedzīvotājiem un mūsu kopīgo vērtību – brīvību. Neatkarība un brīvība nav pašsaprotamas lietas – tās ir vērtības, kas pastāvīgi jāuztur mūsu sirdīs un jānodod tālāk arī nākamajām paaudzēm, tā vairojot tautas spēku. Esam pagodināti, ka jau vairāk nekā divas dekādes varam rūpēties par mūsu brīvības simbola drošību, vienlaikus pievēršot uzmanību tam, cik būtiski ir veicināt un uzturēt patriotismu sabiedrībā kopumā,” akcentē Evija Matveja, BTA valdes locekle.
Ik gadu Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisē iekļauta aizsardzība pret uguns, dabas stihiju, šķidruma noplūdes un trešo personu prettiesiskas rīcības radītiem bojājumiem. Polises dāvināšana Rīgas pilsētai ir kļuvusi par tradīciju valsts svētku laikā, un šogad polise 1,5 miljonu eiro vērtībā tika pasniegta Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam.
“Manās bērnības atmiņās Brīvības piemineklis ir ar tramvaja sliedēm apkārt, un dzirdu, kā mamma man toreiz stāstīja, cik nozīmīgs tas ir mūsu valstij un tautai. Tāpēc tagad, kad svētkos nākam šeit kopā ar ģimeni, šī vieta vienmēr liek sajust lepnumu, piederību un prieku, ka varam stāvēt mūsu Mildai tik tuvu. Brīvība ir vērtība, kas jāsargā – tāpat arī Brīvības piemineklis. Paldies BTA par rūpēm un to, ka palīdzat sargāt mūsu brīvības simbolu,” pauž Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Polises pasniegšana 14. novembrī notika Brīvības pieminekļa pakājē, un šajā simboliskajā mirklī piedalījās BTA valdes locekle Evija Matveja, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs un BTA darbinieki – zemessargi. Pēc polises dāvināšanas Rīgas mērs un BTA pārstāvji kopīgi nolika ziedus pie pieminekļa, apliecinot cieņu tiem, kuri mūsu brīvību ir izcīnījuši, un tiem, kuri to turpina sargāt.
Fotogrāfijas no simboliskā mirkļa pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/gdfkrdqbe4. Foto autore: Evija Trifanova, LETA.