“Nauris man skaidri un gaiši pateica: “Man trūkst seksa!”” Didrihsone stāsta, cik gadus viņai bijis zems libido 9

kokteilis.lv
14:48, 28. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Par šo tēmu nav pieņemts runāt – sekss attiecībās! Influencere Elīna Didrihsone savā “Instagram” profilā publicējusi vairāku “stāstu” garumā savu pieredzi šajā jautājumā.

Veselam
Veselīga sirds bez zālēm: 12 produkti, kas pazemina sliktā holesterīna līmeni
VIDEO. "Tik daudz ugunsdzēsēju, nesaprotu, kas notiek!" Cilvēki satraukti par notiekošo Mežciemā, Biķernieku ielā
Kokteilis
4 sieviešu vārdi, kuros burtiski iekodēta neveiksme mīlestībā
Viņa atklāj, ka viņas un vīra Naura attiecības sekss nav galvenais. Elīnas pirmās attiecības, kurās viņa zaudēja nevainību, puisis viņu pameta un šajā savienībā galvenā esot bijusi tieši intīmā dzīve, tādēļ vēlāk, iemīloties Naurī, Elīna esot mācījusies no kļūdām.

“Attiecības ar vīru man sākās, uzreiz pasakot, ka gultas nebūs,” viņa atceras. Viņai ar vīru sekss neesot galvenais arī tagad.

Viņa atklāj, ka apzinās – viņai ir zems libido, jo veselus trīs gadus pēc grūtniecības negribējās seksu.

“Es nekad neesmu bijusi seksa kāra!” Elīna atklāj.

Es negribu nopelnīt sava vīra respektu caur gultu, influencere atklāj.

Jo vēsākas kļūst attiecības, jo mazāk pāris nodarbojas ar seksu, jo sliktāk risinās problēmas ģimenē. Viņa atzīst, ka ar Nauri attiecības pasliktinājušās.

Nauris viņai skaidri un gaiši pateicis: “Man trūkst seksa!” Par laimi spēks un libido Elīnai esot atgriezies.

Video stāstu meklē Elīnas Instagram “stāstos”.

