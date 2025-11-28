Magone nodod DNS testu. Vai dzejnieces pielūdzējs izrādīsies viņas radinieks? 0

19:16, 28. novembris 2025
Dzejnieces un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieces Magones Liedeskalnas dzīvē atkal notiek krasas pārmaiņas. Beidzot ir pienācis brīdis noskaidrot, vai viņas pielūdzējs Edgars ir ar viņu radniecīgās saitēs, vai tomēr nav.

Edgars ir ieradies pie Magones, lai abi kopīgi veiktu DNS pārbaudi. Apskatot pievienoto instrukciju, abiem kļūst skaidrs, ka procedūra ir pavisam vienkārša, un Magone ar atvieglojumu atklāj, ka nebūs jānodod asinis. Paraugus plānots nosūtīt uz laboratoriju Vācijā, un rezultāti tiks paziņoti, izmantojot e-pastu. Tomēr nav norādīts, cik ilgi tieši būs jāgaida atbilde.

Pirms uzsākt paraugu ņemšanu, Magone saka: “Ja tu esi mans radinieks, tad tā vai citādi, tu nevari mani pazaudēt.”

Lai gan testa iznākums vēl nav zināms, Magone ir pārliecināta par vienu lietu: viņa negrasās mainīt savu iekšējo pārliecību neviena cilvēka dēļ, neatkarīgi no rezultāta.

Magone apdomīgi piebilst: “Ja mūsu gadījumā ir radniecības iespējamība, es gribu sagaidīt testa rezultātus, un tikai tad es pieņemšu gala lēmumu, lai gan man tas galvā jau ir pieņemts.”

