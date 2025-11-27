“Vai tas ir kārtējais “ieberziens”?” Sieviete pieķer veikalu, kas manipulē ar akcijas cenām 0
Vai tas ir kārtējais “ieberziens”? Ar šādu jautājumu vietnē “TikTok” dalījusies kāda sieviete, piedzīvojot nepatīkamu atklājumu. Uz preces redzama akcijas uzlīme, taču, ieskatoties rūpīgāk, atklājas – oriģinālā preces cena ir cita, un tā ne vien nesakrīt ar “atlaidi”, bet rada aizdomas par apzinātu maldināšanu.
Nepatīkamo atklājumu sieviete pieredzējusi veikalā “Sinsay”, apskatot bērnu pidžamu par ļoti izdevīgu cenu – 3, 49 EUR.
Uz cenu zīmes norādīts, ka precei par 50% samazināta cena, un tā sākotnēji maksājusi 6,99 EUR. Taču aiz uzlīmes, kas atrodas pa virsu oriģinālajai cenai, redzams, ka patiesībā tā maksājusi 4,49 EUR.
“Cena vairāk neskaitās tik saldi,” saka veikala apmeklētāja un piebilst, “baigie malači, es tikai nesaprotu, kāpēc tā jādara.”
Kāda video komentētāja skaidro, ka tā dažreiz dara, lai izpārdot preci. Ir arī tādas atlaides, kur cena vispār nemainās. Tikmēr cita piebilst, ka “preces veikalos atnāk jau ar cenu zīmēm un, pārbaudot cenu veikalu sistēmā, tā var mainīties”. Tieši tādēļ tiekot līmēta tieši tāda cena, kāda iet caur sistēmu.
Vairāki komentētāji uzsver, ka tā dara visur, īpaši “Black Friday” laikā.
“Kas tur nesaprotams, kāpēc viņi tā dara? Tā dara gandrīz visi veikali. Cilvēks ierauga, ka tik liela atlaide un viņš uzreiz pērk, ja viņš redzētu, ka tur maza atlaide, viņš nepirktu,” kāds skaidro.
Citiem pieredze ir bijusi krietni bēdīgāka. Kāda sieviete atklāj, ka reiz, kad dzīvojusi Vācijā, nopirkusi vanniņu bērnam, kas bija akcijā un maksāja aptuveni 8 eiro. Kad viņa paskatījusies iepriekšējo cenu, kas bijusi ap 6 eiro, nav sapratusi, kur tieši ir akcija.
@sinsay kāpēc tā būtu jādara? A? #ieberziens