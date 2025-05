Vīrusveida video, kas izraisīja plašu ažiotāžu sociālajos tīklos, lika daudziem spekulēt, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons slēpj kokaīna paciņu, brauciena laikā vilcienā uz Ukrainu kopā ar Lielbritānijas premjerministru Keiru Stārmeru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, par to vēsta ārvalstu mediji.

Video tika uzņemts diplomātiskā brauciena laikā uz Kijivu. Brauciena mērķis bija panākt 30 dienu pamieru Krievijas–Ukrainas konfliktā.

Tajā redzams, kā Makrons ātri iebāž kabatā nelielu baltu priekšmetu, bet Mercs pārvieto kādu objektu, kas izraisīja prokrievisku sociālo mediju lietotāju un galēji labēju personu, tostarp Donalda Trampa atbalstītāja Dineša D’Souzas, apgalvojumus, ka Eiropas līderi lieto narkotiskas vielas. D’Souza savā X kontā rakstīja: “Makrons, Stārmers un Mercs noķerti uz karstām pēdām ar kokaīnu ceļā uz Kijivu. Vai tas ir Eiropas ‘diplomātijas’ jaunais standarts?” Šādas apsūdzības ātri vien izplatījās, saasinot dezinformācijas kampaņu.

🚨🚨 JUST IN: Russia's Maria Zakharova reacts to the viral "cocaine" video featuring Macron, Starmer & Merz:

"Looks like the Frenchman, the Englishman & the German boarded a train… and took a hit.

The fate of Europe is in the hands of drugged, dependent, temporary figures." pic.twitter.com/BxqaILoOw1

— JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) May 12, 2025