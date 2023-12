Kādreizējā Ķīnas līdera parakstīta ēdienkarte izsolē pārdota par ceturtdaļmiljonu eiro. “Turēt rokās Mao Dzeduna (Mao Zedong) parakstītu ēdienkarti, nozīmē turēt tajās arī gabaliņu no pagātnes…” Bostonas bāzētā izsoļu nama “RR Auction” rīkotajā izsolē par 275 000 ASV dolāriem (255 500 eiro) tika izsolīta 1956. gada 19. oktobrī Pekinā notikušā oficiālā banketa ēdienkarte, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Bankets bija sarīkots par godu Pakistānas premjerministra Huseina Šahīda Suhravardija (Huseyn Shaheed Suhrawardy) pirmajai valsts vizītei Ķīnā.

Uz ēdienkartes ir redzami Ķīnas līdera Mao Dzeduna, kā arī sešu ietekmīgu Ķīnas valstsvīru, tostarp premjerministra Džou Enlaja (Zhou Enlai), Valsts padomes vicepremjera un rūpniecības ministra Huana Janpeja (Huang Yanpei) un Ķīnas Tautas Republikas Komunistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieka, kurš bija pazīstams kā Mao militārais padomnieks Ču De (Zhu De) pašrocīgi veikti paraksti, kuri redzami “Euronews” rakstā.

Banketā tika pasniegti abu tautu ēdieni, tostarp tādi gardumi kā “bezdelīgas ligzdas konsomē un baltā agara”, “haizivs spuras brūnā mērcē” un “cepta Pekinas pīle”.

“Mao Dzeduna un Džou Enlaja parakstītā ēdienkarte ir daļa no pagātnes – daļa, kas stāsta par diplomātisko sadarbību, kultūras apmaiņu un draudzības veidošanos, kas ir saglabājusies gadu desmitiem,” tā savā paziņojumā sacīja izsoļu nama “RR Auction” viceprezidents Bobijs Livingstons (Bobby Livingston).

Pārējās izsolē pārdotās ievērojamākās lietas bija šādas:

– Pilnībā funkcionējoša Otrā pasaules kara laika šifrēšanas iekārta „Enigma” tika pārdota par 191 600 eiro.

– Stīva Džobsa parakstīts čeks “RadioShack” tika pārdots par 42 000 eiro.

– Tomasa Edisona parakstīts dokuments par elektriskās spuldzes patenta izsniegšanu tika pārdots par 20 500 eiro.

– Josifa Staļina parakstīta vēstule saviem bērniem, kas publicēta viņa meitas autobiogrāfijā, tika pārdota par 20 500

eiro.

– Bendžamina Franklina kā Pensilvānijas prezidenta parakstīts dokuments tika pārdots par 20 335 eiro.

