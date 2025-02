Šodien, 16. februārī, ir Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija nāves gadadiena. Tiek ziņots, ka simtiem cilvēku pulcējās pie viņa kapa Maskavā.

Kā sociālo mediju platformā “X” vēsta medijs “nexta_tv”, pie Navaļnija kapa veidojusies milzīga rinda ar cilvēkiem. “Ir grūti noteikt precīzu sapulcējušos skaitu, taču cilvēku rinda, kuri ieradušies ar ziediem rokās, stiepjas simtiem metru aiz kapsētas.”

Kā novērojuši ziņu aģentūru reportieri, brīdī, kad kapos ieradās Navaļnija vecāki, cilvēki aplaudēja un vairākas reizes sauca: “Paldies!”

A huge queue at Navalny’s grave in Moscow

It's hard to estimate the exact number of those gathered, but the line of people with flowers stretches hundreds of meters beyond the cemetery.

So far, no one has been detained.

Navalny’s parents also arrived at the cemetery. When his… pic.twitter.com/y5Xxd4Df9X

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2025