Tiesneši Eiropas čempionātā uzkrītoši piever acis uz slovēņu zvaigznes Lukas Dončiča emocijām un neapmierinātību. Vai tas turpināsies arī izslēgšanas turnīra fāzē?

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Eiropas čempionātā basketbolā noslēgušās priekšsacīkstes, un izslēgšanas turnīra dalībnieces cīņu par medaļām turpinās Vācijas galvaspilsētā Berlīnē.

Līdz sirdij caur vēderu

Viskarstasinīgākie notikumi atbilstoši norises vietai un dalībnieku dienvidnieciskajam sastāvam risinājās Tbilisi grupā. Konflikts Gruzijas un Turcijas spēlē jau nozudis no dienaskārtības, bet sportiskā ziņā pēdējā kārtā visām trim spēlēm bija liela nozīme. Būt vai nebūt cīņā Gruzija zaudēja Melnkalnei, paliekot pēdējā grupā, bet Beļģija uzvarēja Bulgāriju, iekļūstot astotdaļfinālā. Spēlē par pirmo vietu Spānija pieveica Turciju.

Turki droši vien nepiekritīs, bet gruzīni pilnā mērā nodemonstrēja savu viesmīlību – mediju centrā no bagātīgā piedāvājuma galdi lūza – gan siltie ēdieni un uzkodas, deserti, gan dzērieni – vīns, alus. Protams, bezmaksas. “Gruzijā tā laikam ir pieņemta prakse – līdz sirdij var tikt caur vēderu,” “Latvijas Avīzei” stāsta sporta žurnālists Reinis Lācis, kurš bija uzaicināts pildīt Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) mājaslapas redaktora pienākumus Tbilisi grupā. “Šķiet, fiziski nav iespējams, ka ēdiens beigtos, jo tiek nests vēl un vēl. Es pat uztraucos, kas pēc tam ar to notiek, ceru, ka netiek izmests miskastē. Super uzņemšana! Mēs no FIBA puses esam trīs – es un divi lietuvieši, kuri saprot krieviski, un tas iedod papildu iespējas saprasties ar vietējiem. Piemēram, šoferi ne visi māk angliski, varam parunāt krieviski. Brīžiem satuvina Ukrainas temats, jo redzami karodziņi, uzlīmes. Kādu vakaru vietējā federācija bija noorganizējusi vakariņas, viens pārstāvis visu laiku staigāja ap galdu, prasīja, vai viss labi, piedāvāja vīnu, uztraucās.”

Mediju centrā, kas ierīkots basketbola zālē, varēja nobaudīt dažādu veidu šašliku – gan gaļas, gan zivs. Vīna glāzes allaž esot pilnas, līdz pat pēdējai spēlei, auksts alus gaida ledusskapī. Četri lieli televizori, plaši un ērti darba apstākļi. Dažs kolēģis katru reizi esot redzams ar vīna glāzi rokās, taču Reinis Lācis neesot novērojis, ka kāds būtu zaudējis mēra sajūtu un uzvestos nepiedienīgi vai preses konferencēs strīdētos ar treneriem.

Klāt bijušie mediju pārstāvji par gruzīnu viesmīlību varēs stāstīt vēl gadu desmitiem, jo par tādām dzīrēm šajā gadsimtā sporta pasaulē nebija dzirdēts.

Torņi neizvilka

Gruzijas palikšana ārpus izslēgšanas spēlēm laikam nav īsti pārsteigums, viņiem daudz izšķīra zaudējums bulgāru “zemniekiem”. Gruzīniem ļoti jaudīga groza apakša, taču neizdevās piešaut savus grozus – tālmetienos pēdējā vieta (27 procenti).

Kopumā grupu turnīrs bez pārsteigumiem. Iespējams, bez izslēgšanas spēlēm palika vēl viena no turnīra rīkotājām Čehija, kuras liktenis vakar izšķīrās spēlē pret Izraēlu. Čehi iepriekšējā Pasaules kausā bija sestie, Tokijas olimpiskajās spēlēs – devītie, bet pēdējais mēnesis komandai izcili neveiksmīgs (līdz vakardienai septiņi zaudējumi astoņos mačos). Interesanti, ka pēc četrām spēlēm Čehijai tālmetienos bija labākā precizitāte turnīrā – 40 procenti.

Lietuva turnīru sāka ar trim zaudējumiem, tad uzvarēja Ungāriju un Bosniju un Hercegovinu, iespraucoties izslēgšanas spēlēs kā grupas ceturtā komanda visjaudīgākajā B grupā (pirmā Slovēnija, tālāk Vācija un Francija). Ainara Bagatska vadītā Ukraina vakar zaudēja Horvātijai (85:90), tālāk tiekot ar bilanci 3-2.

Astotdaļfināla pirmās spēles rīt: Vācija–Melnkalne, Spānija–Lietuva, Slovēnija–Beļģija, Turcija–Francija. Pārējie dueļi noskaidrojās pēc pēdējām vakardienas spēlēm.

Čempionāta lielāko zvaigžņu pārstāvētās komandas Slovēnija (Luka Dončičs), Serbija (Nikola Jokičs) un Grieķija (Janis Adetokunbo) gūst virs 90 punktiem spēlē, tāpat arī Vācija. Grieķu frīkam Adetokunbo vidēji vakarā 31 punkts (pirms pēdējās spēles), Dončičs uzvarā pār Franciju (88:82) sameta 47, kas ir otrs labākais rādītājs čempionātu vēsturē pēc beļģa Edija Terasē iespētajiem 63 punktiem 1957. gadā.