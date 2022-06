Foto: Shutterstock

Galvenais, kas tev jāatceras, lai veiksme tevi nepamet – neesi augstprātīgs! Horoskopi 19.jūnijam Ieteikt







Auns

Šodien tu vari pavisam viegli un vienkārši nopelnīt šausmīgi garlaicīga nūģa reputāciju. Nekas tev nepatiks un neviens nebūs labs. Brīnums vēl, ka pats sev liecies pietiekami labs…

Vērsis

Pārsteidzīga rīcība un it sevišķi – lēmumi, novedīs tevi pie nepatīkamām, tālejošām sekām. Tāpēc situācijas risini lēni un apdomīgi.

Dvīņi

Šodien tu būsi neparasti praktisks – pats par sevi brīnīsies! Bet tas ir patiešām lieliski, ka tev tas izdodas!

Vēzis

Ja tu esi spējīgs izpildīt savus dotos solījumus un pienākumus, noteikti to dari! Nevar atrunāties ar “slinkumu”! Tādā gadījumā tev arī nav tiesību no citiem prasīt, lai viņi dara to, ko solījuši, ja tu pats nespēj to izdarīt.

Lauva

Tavs piegājiens šodien pret problēmām būs “jauns veids”, taču nebūt nenozīmē, ka sliktāks! Iespējams, tev izdosies sarežģījumus atrisināt daudz labāk, nekā tu varētu būt cerējis.

Jaunava

Šodien tu būsi visai spējīgs optimizēt daudz darbus un pienākumus, un tā rezultātā – paveiksi daudz vairāk, nekā vispār būsi bijis plānojis. Malacis!

Svari

Tu šodien vari atļauties sev mazliet dažādības. Un vispār – pats galvenais, kas tev jāatceras, lai veiksme tevi nepamet – neesi augstprātīgs!

Skorpions

Sapņi tev būs pieejami vien tad, ja tu būsi arī apņēmīgs tos piepildīt. Nepietiks ar to, ka tu sapņosi vien atvērtām acīm, bet nekādas reālas darbības neveiksi.

Strēlnieks

Šodien tev nāksies cīnīties pašam ar sevi – pret slinkumu, pret spītību, pret neapmierinātību. Kas zina, kas šajā cīņā uzvarēs?

Mežāzis

Lieliska diena visam, kas saistīts ar finansēm un darījumiem, kā arī – karjeru. Un tas nekas, ka šī ir brīvdiena, iespējams, tu vari izdarīt daudz pirms sākas jaunā darba nedēļa.

Ūdensvīrs

Ierobežo šodien savu darbību tad, ja tavā priekšā ir kaut kas nezināms un nepazīstams. Jo šajās lietās tev nu gaužām neveiksies. Dari tikai to, ko zini un proti.

Zivis

Šķiet, ka cilvēki, kas ir ap tevi, šodien nesapratīs, ko tu no viņiem vēlies. Tāpēc nevajag lieki “dzesēt muti” un prasīt viņiem to, kas tev šodien nav “pieejams”.