“Gandrīz ar sirdi aizgāju!” Rīdzinieki sašutuši, ka virs galvām lido iznīcinātāji 67
Šodien ap pulksten 16.30 virs Rīgas lidoja vairākas lidmašīnas, kuru skaļai troksnis iztraucēja galvaspilsētas mieru un daudzos radīja jautājumus – kas tie par iznīcinātājiem virs mūsu galvām?
Vēlāk noskaidrots, ka SIA „Baltic Airshow” organizētā pasākuma „Baltic International Airshow 2026” ietvaros 26. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 18.00 virs Spilves lidlauka notiks militāro aviošova dalībnieku treniņlidojumi.
Treniņlidojumos piedalīsies militārās lidmašīnas, tostarp iznīcinātāji un transporta lidmašīnas. Lidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī lidmašīnas būs redzamas gaisā, veicot zemus pārlidojumus.
Gaisa telpa minētajiem lidojumiem ir saskaņota ar Civilās aviācijas aģentūru un VAS “Latvijas gaisa satiksme”.
Vienlaikus NBS informē, ka arī svētdien virs Rīgas un arī virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Pārlidojumi notiek aviošova ietvaros, norāda NBS.
Rīgas pašvaldība informē, ka piektdien militāro aviošova dalībnieku treniņlidojumi virs Spilves lidlauka notiks līdz plkst. 18. Tajos piedalās militārās lidmašīnas, tostarp iznīcinātāji un transporta lidmašīnas. Lidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī lidmašīnas būs redzamas gaisā, veicot zemus pārlidojumus.
Gaisa telpa minētajiem lidojumiem ir saskaņota ar Civilās aviācijas aģentūru un VAS “Latvijas gaisa satiksme”, norāda pašvaldībā.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Spilves lidlaukā 27. un 28. jūnijā notiks Baltijas starptautiskais aviošovs, kas pulcēs dalībniekus no 12 valstīm un apmeklētājus no vismaz 35 valstīm.