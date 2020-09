Ilustratīvs attēls. Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Atbilstoši dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” iesniegtajam sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektam kopējais dabasgāzes rēķins mājsaimniecībām, kas gāzi izmanto ēdiena gatavošanai, varētu pieaugt vidēji par 1,33 eiro mēnesī, aģentūrai LETA norādīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāve Baiba Jakobsone.

Savukārt mājsaimniecībām, kas gāzi izmanto apkurei, rēķins varētu samazināties vidēji par 0,28 eiro mēnesī.

Jakobsone uzsvēra, ka ietekme uz lietotāju rēķiniem no sadales tarifa izmaiņām būs dažādas, atkarībā no lietotāju patēriņa paradumiem. Rēķina samazinājums gaidāms mājsaimniecībām, kas gāzi izmanto apkurei un patērē relatīvi vairāk – proti, sākot no dabasgāzes patēriņa 1332 kilovatstundas (kWh) mēnesī. Vidējais dabasgāzes patēriņš Latvijā lietotājiem, kas gāzi izmanto apkurei, ir 1781 kWh mēnesī.

Viņa arī norādīja, ka “Gaso” aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. Pašreiz SPRK ir sākusi tarifa projekta izvērtēšanu. Tas nozīmē, ka sākotnējais komersanta piedāvājums var atšķirties no tarifa, par kuru SPRK lems pēc tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtējuma.

Jakobsone pauda, ka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem – lielāko daļu no mājsaimniecību budžeta veido maksa par siltumenerģiju (3,9%) un elektroenerģiju (3,2%), bet mazāku – par dabasgāzi (0,9%).

Ņemot vērā, ka šovasar dabasgāzes cenas sasniegušas zemāko līmeni kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017.gadā, tas ir būtiski samazinājis gan dabasgāzes gala tarifu, gan siltumenerģijas tarifus daudzviet Latvijā. Līdz ar to dabasgāzes sadales tarifa izmaiņām būs mazāka ietekme uz kopējiem mājsaimniecības maksājumiem par gāzi.

Mājsaimniecībām ar vidējo patēriņu, kas izmanto gāzi apkurei, rēķinā 39% veido maksa par sadales pakalpojumu, bet 61% – maksa par dabasgāzi (ieskaitot pārvades maksu un akcīzes nodokli). Savukārt mājsaimniecībām, kas gāzi izmanto ēdiena gatavošanai, sadales pakalpojums veido 74%, bet maksa par dabasgāzi – 26%.

Kā ziņots, “Gaso” septembra sākumā SPRK iesniedza jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu, kas paredz nelielu tarifu pieaugumu zema patēriņa pieslēgumiem, aģentūru LETA informēja “Gaso” pārstāvji.

Tarifu projekts paredz nelielu fiksētās maksas pieaugumu par 5% otrās līdz astotās tarifu grupas lietotājiem, vienlaikus dabasgāzes sadales tarifs šo tarifu grupu lietotājiem tiks samazināts par 4% līdz 30%. Gan fiksētās, gan mainīgās komponentes pieaugums paredzēts tikai mazajiem pieslēgumiem, kuru patēriņš ir neliels, bet arī šiem pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā.

“Nulles” un zema patēriņa pieslēgumiem, tajā skaitā mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē tikai ēdiena gatavošanai, fiksētā tarifa daļa pieaugs par 0,73 eiro. Gadā kopumā gāzes plīšu īpašniekiem jārēķinās ar vidējo izmaksu pieaugumu par 13,4 eiro, bet pārējās tarifu grupās līdz ar jauno sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu vidējais maksājums gadā samazināsies. Lielākajai daļai dabasgāzes patērētāju sadales mainīgā komponente tiks samazināta par 4% līdz 30%. Piemēram, otrās grupas patērētājiem vidējais samazinājums būs par 7%, savukārt astotās grupas patērētājiem – par 30%.

Jaunais tarifu projekts sagatavots un iesniegts, īstenojot SPRK izvirzītos nosacījumus, ka divu gada laikā “Gaso” komisijai atkal jāsniedz visa nepieciešamā informācija par sistēmas darbību un izmaksām. Sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā dabasgāzes apjoma, jo neatkarīgi no patēriņa ir jānodrošina tīkla uzturēšana, atjaunošana un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. Lai garantētu gāzes apgādes drošību, vairāk nekā 5300 kilometru garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpeniski jāatjauno, veicot regulāras investīcijas.

2020.gadā “Gaso” plāno investēt aptuveni 11 miljonus eiro sadales sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai un uzlabošanai, un līdzvērtīga apjoma investīcijas plānotas gan 2021.gadā, gan turpmāko četru gadu laikā. Uzņēmums katru gadu izbūvē ap 25 kilometrus jaunas infrastruktūras, kas rada iespējas piesaistīt jaunus lietotājus gan privātmāju, gan rūpnieciskajā sektorā.

“Gaso” ir AS “Latvijas gāze” meitasuzņēmums. Kompānija ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. “Gaso” darbību sāka 2017.gada decembrī.