Hermans Egleskalns (vidū), Romāns Saušs un Toms Švans ieliek pamatus ceļā uz Eiropas čempionāta finālturnīru. Foto: LVF

Latvijas volejbola izlasē konkurence uz pamatsastāvu šogad kļuvusi lielāka Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas volejbola izlase jau pusotru mēnesi gatavojas Eiropas čempionātam, galvenajam trenerim Avo Kēlam paužot gandarījumu par spēlētāju attieksmi.

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas volejbolisti aizvadīja pirmās pārbaudes spēles pret Somiju, uzvarot ar 3-0 un 3-1, bet trešajā neoficiālajā mačā tika atpūtināti līderi, piedzīvojot zaudējumu ar 0-4. Somi ir regulāri Eiropas čempionātu dalībnieki, iepriekšējās desmitgades pirmajā pusē divreiz spēlēja ceturtdaļfinālā. Lai gan šobrīd Eiropas rangā tā joprojām atrodas desmit pozīcijas augstāk nekā Latvija (13. pret 23.), pēdējos gados viņi vairs nav tik jaudīgi, notiek paaudžu maiņa un ir līdzīga līmeņa komanda kā Latvija, tāpēc šīs uzvaras nav jāpārvērtē.

“Katra uzvara ir patīkama, arī somi gatavojas čempionātam. Patika kopējā komandas spēle, ir tehniskās lietas, pie kā strādāt, bet viss noskaņojums un atmosfēra bija laba, kaujinieciska,” “Latvijas Avīzei” atzina Latvijas izlases kapteinis Toms Švans.

Latvijas izlase finālturnīrā spēlēs pirmo reizi kopš 1995. gada, grupas spēles pret Igauniju, Horvātiju, Slovākiju, Vāciju un olimpiskajiem čempioniem francūžiem no 1. līdz 8. septembrim aizvadot Tallinā. Grupu mači notiks arī Somijā, Čehijā un Polijā, kur noslēgumā tiks sadalītas medaļas.

“Puiši trenējas ar labu atdevi, un tas priecē. Ļoti daudz strādājam pie tehniskajiem elementiem, īpaši servju uzņemšanas, kas ir pats svarīgākais. Ja uzņemšana būs līmenī, varam normāli spēlēt. Tāpat arī serve,” akcentus treniņos skaidroja Avo Kēls. Pirmajā mēnesī lielākā uzmanība veltīta fiziskajiem treniņiem, nu slodzes pakāpeniski mazinās, un ar katru nedēļu komandas sniegumam vajadzētu uzlaboties. Par fizisko sagatavotību pirmo gadu izlasē atbild Kēla tautietis Raigo Kodress, kurš nomainījis citu igauņu speciālistu Tarmo Tītu.

No Kēla teiktā noprotams, ka konkurence uz pamatsastāvu kļuvusi lielāka un, salīdzinot ar kvalifikācijas turnīru pagājušajā gadā, čempionātā varētu būt izmaiņas. Zelta līgā jūnijā sevi ļoti labi parādījuši jaunie Gustavs Freimanis un Kristers Dardzāns, treniņos jaudīgs izskatoties Renārs Jansons. Visi ir gados jauni spēlētāji un sezonas laikā spēruši soli uz priekšu. Itālijas A sērijā līgumu noslēgušais Dardzāns pirms mačiem ar Somiju sajutis sāpes ceļgalā, tādēļ iedota atpūta. No savainojuma atkopjas Kristaps Platačs. Kādu laiku saudzīgā režīmā trenējies Vladislavs Blumbergs. Šobrīd izlasē ir 17 spēlētāji, uz Eiropas čempionātu dosies 14.

Šīs nedēļas izskaņā būs trīs pārbaudes mači izbraukumā pret Čehiju, bet vēl nedēļu vēlāk noslēdzošās pārbaudes viesos pret Grieķiju. Čehi aizvadītajās brīvdienās divreiz ar 4-0 pārliecinoši uzvarēja Slovākiju, kas līdz ar Horvātiju Eiropas čempionātā būs Latvijas izlases galvenie konkurenti par izkļūšanu no grupas (astotdaļfinālā tiks četras no sešām komandām), līdz ar to gaidāmās pārbaudes spēles būs labs atskaites punkts par latviešu varēšanu.