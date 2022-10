Foto: SGT. NEIL BYDEN RAF/MOD CC/SWNS

Lielbritānija gatavojas piedzīvot vēsturē pirmo orbitālās misijas startu no savas teritorijas







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lielbritānija gatavojas piedzīvot vēsturē pirmo orbitālās misijas startu no savas teritorijas.

Nedēļas beigās Kornvolas kosmodromā ar transportlidmašīnu no ASV tika nogādāta britu uzņēmēja sera Ričarda Brensona kompānijas “Virgin Orbit” izstrādātā nesējraķete “LauncherOne”. Plānots, ka tās starts no Ņūkijas kosmodroma notiks novembrī. Raķete izvedīs orbītā ap Zemi deviņus nelielus, lielākoties Lielbritānijā izgatavotus pavadoņus. Raķeti palaidīs ar tā sauktā horizontālā starta metodi – nevis no zemes, bet gan lidojuma laikā no īpaši pielāgotas lidmašīnas “Boeing-747”. Lielbritānijas varasiestādes gan atļauju pasākumam vēl nav devušas.