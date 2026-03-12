Sabiedriskais transports Rīgā.
Foto: Zane Bitere/LETA

Godinot Jāni Streiču, viņa filmu varoņu citāti parādīsies Rīgas sabiedriskajā transportā 0

LETA
17:31, 12. marts 2026
Ziņas Latvijā

Godinot kinorežisoru un scenāristu Jāni Streiču, SIA “Rīgas satiksmes” monitoros no 17. līdz 23. martam būs lasāmi viņa filmu varoņu citāti, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.

Dienā, kad Rīgas Latviešu biedrības namā notiks atvadīšanās no Streiča, visi režisora talanta cienītāji Vērmanes dārzā varēs skatīties viņa radītās filmas.

Filmu “Cilvēka bērns” rādīs plkst. 12, bet plkst. 13.30 demonstrēs “Mans draugs nenopietns cilvēks”. Pēc tam plkst. 15 varēs skatīties filmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, plkst. 16.30 demonstrēs “Svešās kaislības”, bet noslēgumā plkst. 18 varēs redzēt filmu “Rūdolfa mantojums”.

Šajā dienā plkst. 12, 14, 16 un 18 Rīgas rātsnama zvani atskaņos arī Raimonda Paula melodiju no Streiča filmas “Teātris”.

Pašvaldība norāda, ka 22. un 23. martā Latviešu biedrības namā ikvienam būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Streiča draugi, laika biedri, kā arī talanta un darba cienītāji un atbalstītāji varēs rakstiski saglabāt piemiņas vai atzinības vārdus, iemūžinot gan siltas un radošas atmiņas, gan paveiktā novērtējumu kopīgi veidotos pierakstos.

Jau rakstīts, ka 5. martā mūžībā devās kinorežisors Streičs. Atvadīšanās no kinorežisora notiks 22. martā no plkst. 12 Rīgas Latviešu biedrības namā.

Kā norāda Nacionālais kino centrs, Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta Anspokos.

Kopumā viņš uzņēmis 22 spēlfilmas un ir daudzu starptautisko filmu festivālu laureāts – saņēmis balvas Maskavā, Bostonā, Čikāgā un citur.

Streičs ir pirmais no Latvijas, kam piešķirta Vatikāna prēmija “Beato Angelico per L’Europa”. 1998. gadā viņš saņēma Triju zvaigžņu ordeni, 2016. gadā – Nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps” par mūža ieguldījumu kinomākslā.

Kopš aktīvās kinodarbības beigām Streičs dzīvoja Lietuvā, pievērsās sabiedriskai darbībai un gleznošanai, piedalījās izstādēs ar paša gleznotām Latvijas ainavām eļļas glezniecības tehnikā.

