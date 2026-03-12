“Nākotnē mums jāgaida ļoti sliktas lietas,” norāda ekonomists, piebilstot, ka šī brīža situācija nav nekas pārsteidzošs 26
Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis brīdinājis, ka, ja karš Tuvajos Austrumos turpināsies, Eiropas ekonomiku var skart inflācijas šoks. Viļņas Universitātes ekonomists Dr. Algirds Bartkus, kurš piedalījās televīzijas raidījumā “Lietuva tiesiogiai”, izteicās vēl kategoriskāk, ziņo “Lrytas”.
Pēc viņa teiktā, straujais degvielas cenu kāpums degvielas uzpildes stacijās nav pārsteidzošs – to īpašnieki faktiski nevarēja rīkoties citādi.
“Varu tikai teikt, ka diemžēl mēs atrodamies ļoti sliktā attīstības trajektorijā. Tā sauktās Brent naftas cenas – cenas, par kurām notiek fiziskie darījumi – konflikta pirmajā dienā pieauga tikai nedaudz, aptuveni par 8%. Savukārt līgumi ir pieauguši apmēram par 50% salīdzinājumā ar kara sākumu.”
“Vienkāršoti sakot, ražotājiem nauda no patērētājiem jāsaņem jau tagad, lai nākotnē varētu nopirkt naftu, kas kļūs dārgāka. Ja redzam, ka nafta kļūst dārgāka, degviela uzreiz sadārdzinās, jo nepieciešami līdzekļi jaunu izejvielu iegādei un lai tirgū nepietrūktu resursu,” skaidroja A. Bartkus.
