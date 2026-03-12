Foto: Evija Trifanova/LETA
Cilvēki ar lietussargiem Kaļķu ielā.

“Nākotnē mums jāgaida ļoti sliktas lietas,” norāda ekonomists, piebilstot, ka šī brīža situācija nav nekas pārsteidzošs 26

10:57, 12. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis brīdinājis, ka, ja karš Tuvajos Austrumos turpināsies, Eiropas ekonomiku var skart inflācijas šoks. Viļņas Universitātes ekonomists Dr. Algirds Bartkus, kurš piedalījās televīzijas raidījumā “Lietuva tiesiogiai”, izteicās vēl kategoriskāk, ziņo “Lrytas”.

Kokteilis
Kokteilis
“Šķiet, ka nākotnē mums jāgaida ļoti sliktas lietas. Vismaz pagaidām es neredzu neko pozitīvu. Nedēļas nogalē nenotika tas, ko varēja sagaidīt – puses nesēdās pie sarunu galda.”

Pēc viņa teiktā, straujais degvielas cenu kāpums degvielas uzpildes stacijās nav pārsteidzošs – to īpašnieki faktiski nevarēja rīkoties citādi.

TV24
“Varu tikai teikt, ka diemžēl mēs atrodamies ļoti sliktā attīstības trajektorijā. Tā sauktās Brent naftas cenas – cenas, par kurām notiek fiziskie darījumi – konflikta pirmajā dienā pieauga tikai nedaudz, aptuveni par 8%. Savukārt līgumi ir pieauguši apmēram par 50% salīdzinājumā ar kara sākumu.”

Viņš arī skaidroja, ka degvielas cenas uzpildes stacijās tikai daļēji atspoguļo to, cik maksā konkrētā produkta ražošana. Degvielas cenā ir iekļautas arī prognozes par to, cik tā varētu maksāt nākotnē.

“Vienkāršoti sakot, ražotājiem nauda no patērētājiem jāsaņem jau tagad, lai nākotnē varētu nopirkt naftu, kas kļūs dārgāka. Ja redzam, ka nafta kļūst dārgāka, degviela uzreiz sadārdzinās, jo nepieciešami līdzekļi jaunu izejvielu iegādei un lai tirgū nepietrūktu resursu,” skaidroja A. Bartkus.

Par degvielas cenām iepriekš daudz un plaši TV24 televīzijā runājuši arī dažādi eksperti. Lūk, daži viedokļi:

TV24
