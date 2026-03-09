TESTS. Vai spēsi atminēt šīs leģendārās Jāņa Streiča filmas pēc viena kadra? Liela daļa apjūk jau pie 3. jautājuma 0
Šī gada 5. martā mūžībā devās izcilais latviešu kinorežisors Jānis Streičs – cilvēks, kura filmas gadiem ilgi priecējušas skatītājus pie ekrāniem un kļuvušas par neatņemamu Latvijas kino klasiku.
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Tikai vienai valstij uz laiku: Vašingtona skaidro Krievijas naftas sankciju mīkstināšanu, komentāru sniedzis arī Dombrovskis
Kokteilis
Astrologi izveidojuši veiksminieku reitingu pēc dzimšanas mēneša: pirmajā vietā ir decembra gaviļnieki, bet pēdējā…
Vai vari atpazīt šīs leģendārās filmas pēc viena kadra?
No kuras filmas ir šis kadrs?
1 no 10