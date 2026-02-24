Ikviens, kurš novērtē rakstīšanu ar roku, zina, cik liela nozīme ir papīram. Skaists bloknots ar gaumīgu vāku spēj iedvesmot, sakārtot domas un radīt īpašu sajūtu. Dodoties uz grāmatnīcu pēc jauna plānotāja, kalendāra vai piezīmju grāmatas, daudzi ne reizi vien ir apstājušies pie “BALTS paper goods” stenda – zīmola, kas apbur ar kvalitāti, dizainu un rūpību detaļās. Šo kvalitāti novērtē ne vien Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Lai uzzinātu vairāk par zīmolu un tā komandu, uz sarunu aicināju Lindu Krūmiņu – SIA “BALTS” pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītāju.
Par uzņēmumu: SIA “BALTS” dibināts 1998. gadā, attīstot augstas kvalitātes risinājumus plānotāju, piezīmju grāmatu un kalendāru ražošanā. 2005. gadā uzņēmums pievienojās SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” grupai, kļūstot par tās meitas uzņēmumu, savukārt 2021. gadā tika ieviests jaunais zīmola nosaukums – “BALTS paper goods”, iezīmējot uzņēmuma attīstības nākamo posmu. Līdz tam tas bija plaši pazīstams ar nosaukumu “BALTA eko”.
Man “BALTS” saistās ar elegantām piezīmju grāmatām. Ko vēl piedāvājat?
Mūsu sortiments ir daudz plašāks. Piedāvājam dažādus papīra izstrādājumus – kalendārus, plānotājus, piezīmju grāmatas, kā arī citus ar rakstīšanu saistītus produktus. Nodrošinām arī produktu personalizāciju- drukas pakalpojumus privātajām preču zīmēm.
Mūsu mērķis nav būt lētākajiem tirgū – mūsu izvēle ir kvalitāte. Mēs apzināti tiecamies radīt labāko iespējamo produktu, kurā harmoniski apvienojas dizains, funkcionalitāte un ilgtspējīga vērtība. Visi mūsu izstrādājumi top Latvijā, pieredzējušu profesionāļu rokās, kur ražošanas process nav tikai tehniska izpilde, bet rūpīgs un atbildīgs darbs.
Katrs produkts – vai tas būtu plānotājs, piezīmju grāmata vai kalendārs – iziet rūpīgu kvalitātes pārbaudi mūsu darbnīcā. Šis process nav tikai tehniska kontrole, tā ir atbildīga un apzinīga pieeja, kur katrs izstrādājums burtiski iziet caur cilvēku rokām. Mēs ticam, ka tieši manuālais kvalitātes izvērtējums ļauj pamanīt nianses, kuras automatizēti procesi nespēj uztvert.
Mēs strādājam ar pārliecību, ka papīra izstrādājums nav tikai praktisks priekšmets – tas ir ikdienas sabiedrotais, kuram jāsniedz estētisks baudījums un uzticamība ilgtermiņā. Tāpēc mūsu produkti top ne vien ar profesionālu precizitāti, bet arī ar sirdi, kas padara produktu patiesi izcilu. Šī cilvēcīgā piesaiste un uzmanība detaļām rada pievienoto vērtību, ko būtu jāsajūt ikvienam, kas paņem mūsu izstrādājumu rokās.
Kur iespējams iegādāties jūsu produkciju?
Mums ir savs e-veikals, kas tapa Covid-19 pandēmijas laikā un ātri ieguva klientu uzticību – https://baltspaper.lv. Produkcija pieejama arī visās lielākajās Latvijas grāmatnīcās un daudzos reģionālajos veikalos.
Vienlaikus redzam, ka mūsu ražošanas jauda pārsniedz Latvijas tirgus pieprasījumu, tādēļ aktīvi attīstām eksportu. Šobrīd sadarbojamies ar klientiem Norvēģijā, Anglijā, Somijā, Francijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā. Šogad plānojam vēl plašāku starptautisko attīstību.
Izklausās, ka ambīciju jums netrūkst.
Tā patiešām ir – mēs domājam plaši un ilgtermiņā. Lai gan esam salīdzinoši neliels kolektīvs, mūsu redzējums un mērķi ir lieli.
Mūsu komandas spēks slēpjas saliedētībā un attieksmē. Katrs kolēģis apzinās savu atbildību kopējā rezultāta sasniegšanā, un nepieciešamības gadījumā visi ir gatavi iesaistīties vairāk, nekā paredz amata apraksts. Decembris mūsu nozarē ir visintensīvākais laiks, un ir bijuši gadījumi, kad kolēģi klientu pasūtījumus piegādājuši pat ar savām privātajām automašīnām, lai tikai solītais tiktu izpildīts laikā.
Šāda attieksme nav pašsaprotama – tā ir komandas kultūra, kurā valda savstarpēja uzticēšanās, cieņa un kopīgs mērķis. Es ticu, ka tieši stipra, motivēta un vienota komanda ir pamats ambiciozam uzņēmumam. Ar īstajiem cilvēkiem iespējams paveikt daudz vairāk, nekā sākotnēji šķiet iespējams.
Kā top jaunas produktu idejas?
Mūsu rokraksts ir skaidri atpazīstams – veidojam produktus, kas īpaši uzrunā biznesa auditoriju: lakoniski, eleganti, ar pārdomātu dizainu un praktisku funkcionalitāti. Vienlaikus apzināmies, ka cilvēku gaumes un vajadzības atšķiras, tāpēc mērķtiecīgi paplašinām piedāvājumu, saglabājot kvalitātes latiņu nemainīgi augstu.
Jaunu produktu izstrāde ir rūpīgs un daudzslāņains process, kurā intuīcija un starptautiskā tirgus izpēte iet roku rokā ar datiem. Produktu radīšanā analizējam iepriekšējā gada pārdošanas rezultātus, vērtējam klientu atsauksmes un novērojam pircēju paradumus. Tas palīdz saprast, kas patiešām tiek novērtēts un kam ir potenciāls kļūt par nākamo iecienītāko izvēli. Noteikti sekojam līdzi pasaules trendiem nozarē.
Tālāk seko lēmumi, kas šķiet sīki, bet tieši tie veido lielo atšķirību: vāku materiāli un krāsas, papīra veids, lapu izkārtojums, līnijas vai punktiņi, grāmatzīmes, kabatiņas, apdares elementi un citas nianses. Un jā – brīdī, kad vēl tikai sākas šī gada sezona, mēs jau intensīvi strādājam pie nākamā gada kolekcijas.
Par dizaina un produktu virzienu lielākoties domā pārdošanas un mārketinga komanda, taču labprāt iesaistām arī citus kolēģus, jo labākās idejas bieži dzimst tieši viedokļu daudzveidībā. Reizēm par kādu detaļu rīkojam iekšējas uzņēmuma balsošanas. Kad idejas ir noslīpētas, sadarbojamies ar materiālu ražotājiem, lai pārliecinātos, ka iecere ir ne tikai estētiska, bet arī tehniski īstenojama un ilgtspējīga.
Kādas šobrīd ir tendences – punktiņi, līnijas vai baltas lapas?
Punktiņu lapas savulaik piedzīvoja īpašu popularitātes vilni, un arī šobrīd tās saglabā savu vietu sortimentā. Vienlaikus arvien izteiktāk redzam atgriešanos pie klasiskām līnijām. Stabils pieprasījums saglabājas arī pēc rūtiņām – tās īpaši novērtē klienti, kuri ikdienā strādā ar strukturētu informāciju un novērtē precīzu izkārtojumu. Protams, nemainīgi pieprasītas ir arī pilnīgi baltas lapas, kas sniedz maksimālu radošo brīvību un neierobežo domas plūdumu.
Tas nozīmē rūpīgi analizēt pārdošanas datus, izvērtēt klientu paradumus un precīzi plānot tirāžas, lai saražotais apjoms atbilstu reālajam pieprasījumam. Kā pārdošanas vadītājai man ir būtiski par to domāt stratēģiski un cieši sadarboties ar noliktavas vadītāju, lai krājumu apjoms būtu sabalansēts un neveidotos lieki noliktavas uzkrājumi. Mūsu mērķis ir, lai produkcija nenonāktu situācijā, kur tā noliktavā krāj putekļus, bet gan savlaicīgi sasniegtu savu pircēju.
Savukārt no ražošanas puses ļoti nozīmīga loma ir ražošanas vadītājam, kuram jānodrošina precīza un pārdomāta ražošanas plānošana. Tas ietver gan jaudu sabalansēšanu sezonas intensīvākajos periodos, gan efektīvu resursu izmantošanu, gan termiņu ievērošanu. Izcili saplānota ražošana ļauj saglabāt kvalitāti, ievērot piegādes termiņus un vienlaikus strādāt efektīvi.
Šī ciešā sadarbība starp pārdošanu, noliktavu un ražošanu ir pamats stabilai un ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai. Tā nodrošina, ka spējam būt elastīgi, ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām un piedāvāt klientiem kvalitatīvu produktu īstajā laikā un īstajā apjomā.
Kāds ir jūsu darba gada ritms?
Mūsu darba gads ir izteikti sezonāls un ritmisks – ar skaidriem intensitātes viļņiem un koncentrētiem darba periodiem. Gada sākums mums ir stratēģiskās plānošanas un radošā darba laiks. Veidojam jauno katalogu, analizējam iepriekšējās sezonas rezultātus, izstrādājam nākamā gada plānotāju, kalendāru un piezīmju grāmatu dizainus, kā arī aktīvi komunicējam ar klientiem par gaidāmajām kolekcijām. Tas ir periods, kad top pamati nākamajai sezonai.
Vasarā darba temps kļūst nedaudz mierīgāks, taču tas nenozīmē atelpu – šis ir sagatavošanās laiks intensīvākajam posmam. Tiek precizēti pasūtījumi, saskaņoti dizaini un pielāgoti ražošanas grafiki. Jau augustā, sākoties gatavošanās laikam jaunajam mācību gadam, aktivitāte atkal strauji pieaug. Tirgus sāk kustēties, un arī mūsu ikdiena kļūst daudz dinamiskāka.
No rudens līdz pat decembrim dzīvojam sezonas kulminācijas režīmā. Šis ir laiks, kad mūsu produkti nonāk pie klientiem un darba temps ir īpaši augsts gan pārdošanā, gan ražošanā, gan loģistikā. Decembris mūsu nozarē ir izšķirošs – tas prasa maksimālu precizitāti, elastību un komandas saliedētību.
Tiem, kuri par lielākiem pasūtījumiem atceras tikai gada nogalē, dažkārt nākas saskarties ar ierobežotām iespējām, jo ražošanas jaudas un grafiki jau ir iepriekš saplānoti. Mēs vienmēr cenšamies rast risinājumus, taču savlaicīga plānošana šajā nozarē ir ļoti būtiska.
Kopumā mūsu darba ritms ir līdzīgs sezonālai elpai – ar radošu ieelpu gada sākumā un intensīvu izelpu gada nogalē. Tieši šī dinamika padara mūsu darbu aizraujošu un nepārtraukti kustībā esošu.
Vai jums ir kāds izteikts bestsellers?
Jā, noteikti varam izcelt vairākus produktus, kas gadu gaitā kļuvuši par mūsu stabilajām vērtībām. Plānotāju segmentā īpaši pieprasīts ir dienas plānotājs ar vienu lappusi katrai darba dienai. Šādu formātu novērtē cilvēki ar dinamisku ikdienu – vadītāji, uzņēmēji, projektu koordinatori un visi, kuriem nepieciešama skaidra struktūra un pietiekami daudz vietas pierakstiem. Viena diena – viena lapa ļauj detalizēti plānot, pierakstīt idejas, atzīmēt prioritātes un saglabāt pārskatāmību.
Savukārt kalendāru kategorijā jau gadiem nemainīgs līderis ir “Mana Latvija” – kalendārs ar Latvijas dabas ainavām. Tas ir produkts, kas daudziem cieši asociējas ar mūsu zīmolu. “Mana Latvija” nav tikai kalendārs – tas ir stāsts par mūsu zemi, gadalaiku maiņu un piederības sajūtu. Nereti šo kalendāru izvēlas kā dāvanu sadarbības partneriem vai sūta uz ārzemēm, lai dalītos ar Latvijas skaistumu. Tas ir kļuvis par sava veida vizītkarti.
Arvien izteiktāk redzam arī personalizācijas pieaugumu. Klienti vēlas, lai produkts būtu ne tikai funkcionāls un skaists, bet arī personisks. Gan plānotājiem, gan piezīmju grāmatām, gan kalendāriem iespējams pievienot individuālu uzdruku – vārdu, iniciāļus, uzņēmuma nosaukumu utml. Šo iespēju nodrošinām arī savā e-veikalā, un atsaucība ir ļoti pozitīva. Personalizēts produkts kļūst par īpašu priekšmetu – gan kā ikdienas darba rīks, gan kā pārdomāta dāvana ar pievienoto vērtību.
Tieši šī kombinācija – funkcionāls saturs, estētisks dizains un individuāla pieeja – padara mūsu bestsellerus ilgtermiņā pieprasītus un atpazīstamus.
Vai pastāv arī jaunas modes tendences?
Šobrīd tendences vairāk izpaužas niansēs, nevis radikālās pārmaiņās.
Mēs ļoti aktīvi piedalāmies nozīmīgākajās starptautiskajās nozares izstādēs un profesionālajos forumos, kur redzam jaunākās materiālu, iesējumu un dizaina tendences. Šī klātbūtne pasaules tirgū ļauj mums būt informētiem par aktuālajiem virzieniem un savlaicīgi izvērtēt, kuri no tiem varētu būt piemēroti arī mūsu klientiem. Taču pieredze rāda, ka ne viss, kas kļūst populārs pasaulē, uzreiz uzrunā Latvijas tirgu.
Piemēram, kādā no izstādēm redzējām risinājumus ar apzināti atklātiem iesējuma diegiem – vizuāli nepabeigtu, taču dizainiski drosmīgu estētiku. Starptautiski tas bija ļoti pieprasīts virziens, un arī mēs to iekļāvām savā piedāvājumā. Tomēr vietējā tirgū atsaucība bija salīdzinoši mērena, kamēr ārvalstu klienti šo risinājumu novērtēja daudz augstāk. Šādas situācijas mums atgādina, cik svarīgi ir līdzsvarot globālās tendences ar vietējā pircēja gaumes izjūtu.
Vienlaikus redzam, ka saglabājas interese par klasiskām vērtībām – zelta un sudraba uzdrukām, kas piešķir produktam eleganci un izsmalcinātību. Tāpat ticam, ka mūsu jaunā kolekcija ar košākām, drosmīgākām krāsām būs pieprasīta. Pavasari plānojam ieskandināt ar izteiksmīgiem krāsu akcentiem un nedaudz ekspresīvāku dizainu, paplašinot arī savu mērķauditoriju un uzrunājot jaunus klientu segmentus.
Mūsu mērķis nav akli sekot modei, bet gan interpretēt tendences savā rokrakstā – saglabājot kvalitāti, eleganci un līdzsvaru starp klasiku un mūsdienīgumu.
Kā digitalizācija ietekmē jūsu nozari?
Lai arī tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas daļu, mēs redzam, ka rakstīšana ar roku nav zaudējusi savu vērtību – tieši pretēji. Cilvēki, kuri izvēlas pierakstīt ar roku, to dara apzināti. Tā vairs nav tikai nepieciešamība, bet izvēle – un bieži arī dzīvesstila izpausme.
Manuprāt, plānotāji un piezīmju grāmatas mūsdienās ieguvušas arī aksesuāra nozīmi. Tie ir priekšmeti, ko cilvēks nēsā līdzi ikdienā – somā, uz darba galda, sapulcēs, ņem līdzi uz tikšanos ar sadarbības partneriem, klientiem. Tāpēc svarīga kļūst ne tikai funkcionalitāte, bet arī dizains, materiālu kvalitāte un kopējais vizuālais tēls. Piezīmju grāmata vai plānotājs var kļūt par personības atspoguļojumu – elegantu, minimālistisku, košu vai drosmīgu.
Es uzsaktu, ka cilvēki izvēlas produktu, kas viņus raksturo un iedvesmo. Skaists plānotājs vai piezīmju grāmata rada īpašu sajūtu – tā kļūst par personīgu telpu idejām, mērķiem un domām. Tas ir priekšmets, kas vienlaikus kalpo gan praktiskām vajadzībām, gan estētiskam baudījumam.
Tieši tāpēc mēs tik lielu nozīmi piešķiram dizainam, faktūrām, krāsu izvēlei un apdares niansēm. Rakstīšana ar roku mūsdienās ir apzināta izvēle, un cilvēki, kuri to izvēlas, novērtē arī kvalitāti un vizuālo izsmalcinātību. Plānotājs vai piezīmju grāmata kļūst par ikdienas sabiedroto – un reizē arī par stila elementu.
Pastāsti par sevi – cik ilgi esi šajā nozarē?
Man ir vairāk nekā desmit gadu pieredze pārdošanā, klientu apkalpošanā un komandu vadībā, ko esmu guvusi telekomunikāciju nozarē – dinamiskā un augsti konkurētspējīgā vidē. Šajā laikā esmu strādājusi gan ar individuālajiem klientiem, gan biznesa segmentu, attīstījusi pārdošanas stratēģijas, veidojusi un motivējusi komandas, kā arī uzņēmusies atbildību par rezultātiem un izaugsmes mērķu sasniegšanu.
Telekomunikāciju nozare man devusi spēju ātri pielāgoties pārmaiņām un prasmi pieņemt lēmumus dinamiskos apstākļos. Tā iemācījusi arī konsekventi strādāt ar klientu pieredzi – sākot no pirmā kontakta līdz ilgtermiņa sadarbības veidošanai. Man vienmēr ir bijis svarīgi ne tikai sasniegt pārdošanas rādītājus, bet arī veidot uzticību un ilgtermiņa attiecības.
Cilvēkvadība man nav tikai process – tā ir atbildība par komandas attīstību, motivāciju un kopējo darba kultūru. Es ticu, ka spēcīgākie rezultāti rodas tad, ja komandā valda skaidrs mērķis, savstarpēja cieņa un vēlme augt. Mana pieeja balstās uz iesaisti, atklātu komunikāciju un kopīgas atbildības sajūtu par rezultātu.
Nonākot poligrāfijas un papīra produktu nozarē, sajutu arī personīgu pievienoto vērtību. Rakstīšana ar roku man vienmēr bijusi svarīga – tā palīdz sakārtot domas, strukturēt darbus un apzināti noteikt prioritātes. Tāpēc šī nozare man nav tikai profesionāls izaicinājums, bet arī saskan ar manām personīgajām vērtībām. Šeit jūtos patiesi savā vietā – apvienojot profesionālo pieredzi ar ticību produktam, ko piedāvājam.
Kādu redzi uzņēmumu pēc 2–3 gadiem?
Arī nākotnē uzņēmuma attīstības pamatā būs cilvēki. Es redzu spēcīgu, profesionālu un motivētu komandu ar skaidru redzējumu par mūsu mērķiem un vērtībām, ar gatavību domāt plašāk un iziet ārpus ierastajiem rāmjiem, vienlaikus saglabājot spēju pielāgoties pārmaiņām. Mums ir svarīgi, lai katrs komandas loceklis apzinās savu lomu kopējā attīstībā un jūtas līdzatbildīgs par rezultātu. Tieši cilvēki veido uzņēmuma kultūru, ambīcijas un spēju sasniegt arvien augstākus mērķus.
Mēs neesam komanda, kas apstājas pie šķēršļiem. Mūsu pieeja nav “nevaram”, bet gan “kā mēs to varam izdarīt”. Tas nozīmē, ka esam gatavi uzņemties lielāku atbildību, pārdomāti riskēt un būt drosmīgāki savos lēmumos – kas balstīta uz rūpīgu plānošanu un sakārtotiem procesiem.
Nākamo 2–3 gadu perspektīvā redzu uzņēmumu kā vēl produktīvāku un strukturētāku organizāciju – ar precīzi plānotu ražošanu, sabalansētu krājumu pārvaldību un mērķtiecīgu pārdošanas attīstību. Lai varētu augt, mums jābūt ļoti sakārtotiem iekšēji – ar skaidri definētiem mērķiem, atbildībām un konkrētiem rīcības plāniem. Tikai stabils pamats ļauj droši un pārliecinoši spert nākamos soļus.
Ļoti būtiska būs arī starptautiskā attīstība. Mērķtiecīgi strādājam pie eksporta tirgus paplašināšanas un zīmola atpazīstamības stiprināšanas ārpus Latvijas robežām. Es redzu uzņēmumu kā konkurētspējīgu, mūsdienīgu un starptautiski atpazīstamu zīmolu, kas spēj apvienot radošumu ar disciplinētu un profesionālu izpildi.
Mēs esam gatavi augt – drosmīgi, bet pārdomāti, ambiciozi, bet strukturēti. Tieši šis līdzsvars, manuprāt, būs mūsu nākotnes attīstības pamats.