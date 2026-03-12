Rīdzinieki neapmierināti ar “Rīgas satiksme” transportiem – pasažieriem jābaidās, vai neiesēdīsies čurās 0
Sabiedriskais transports ir nozīmīga pilsētu un reģionu infrastruktūras daļa, kas nodrošina cilvēkiem iespēju ērti un salīdzinoši ātri pārvietoties no vienas vietas uz citu. Viena no lielākajām sabiedriskā transporta priekšrocībām ir pieejamība – tas ļauj pārvietoties arī tiem, kuriem nav personīgā auto.
Cilvēki bez auto ir dažādi. Viena no sabiedrības grupām, kuru pārstāvjiem, visticamāk, nepieder automašīna, ir bezpajumtnieki. Tad nu citu variantu nav – jāizmanto sabiedriskais transports. Tomēr par to ir pikti citi sabiedrības locekļi.
“Hey, Rīgas satiksme! Lūdzu, kaut kā risiniet to, ka 4.trolejbuss vienmēr smird pēc bomžiem un dzērājiem. Tāda sajūta, ka jūs vispār nekopjat tos transportus. Apsēsties nevar, jo bailes, ka iesēdīšos čurās, visi pasažieri salīduši trolejbusa priekšā kā tādas siļķes, jo otra puse brutāli smird. Nav svarīgi, kurš no trolejbusa numuriem tas ir – smird praktiski visi. Jūs arī nekādīgi nerisinat to, lai tādi smirdētāji-bezbiļetnieki nebrauktu. Jūs tos ignorējat, bet citiem liekat maksāt sodus. Nav cool,” socvietnē “Threads” neapmierināts ir Edvards.
Viņš nebūt nav vienīgais, kurš saskāries ar šādu problēmu. Lērums komentētāju dalās līdzīgās pieredzēs.
Piemēram, Madara raksta: “O, tāpēc 1. tramvajā ir palicis nedaudz svaigāks gaiss, visi laikam pārsēdušies uz 4. trolejbusu. Bet tiesa gan – 1. tramvaja aizmugure vienmēr smird, ir vai tur nav kāds bomzītis.”
Paula piemin 3. autobusa īpatnības: “Ha ha, iesaku pamēğināt 3. autobusu. Pieejamas visas smaržu buķetes kādas vien var iedomāties. NEKAD nesēžos”
Savukārt Rūdolfa pieredze bijusi ļoti īpaša: “Oi, es vakar braucu ar 25. autobusu uz centru, un kāds bija atkritumu maisu (burtiski!) nolicis uz zemes.”
Kas par šo sakāms Rīgas satiksmei?
“Pēc maršruta transportlīdzekļi tiek uzkopti, taču lielākā daļa šo darbu notiek naktī, jo dienas laikā transports ir uz līnijas un apkalpo pasažierus. Transporta tīrīšanā tiek ieguldīts ļoti daudz roku darba – mūsu transportlīdzekļu tīrītājas, katru dienu dara lielu darbu, lai salons būtu tīrs un sakopts. Mazgā logus, durvis, sēdekļus, pieturstieņus un grīdas, lai nekas nesmirdētu. Ja ir liela interese mēs varam sarunāt tikšanos trolejbusa parkā, lai parādītu uzkopšanas procesu! Logi, durvis, sēdekļi un grīdas tiek tīrīti ar parastiem līdzekļiem un ļoti daudz rūpīga roku darba,” komentāru sadaļā norāda uzņēmuma pārstāvis.
