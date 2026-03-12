Leons Taivāns: Šī iemesla dēļ tagad Tramps ir uzspiedis uz bremzēm militārajai aktivitātei Irānā 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” LU profesors, Tuvo Austrumu centra vadītājs Leons Taivāns norāda, ka ASV prezidents Donalds Tramps pēdējā laikā ir uzspiedis uz bremzēm militārajai aktivitātei Irānā. Viņš uzsver, ka šai rīcībai ir kāds konkrēts iemesls.
“Man liekās, ka tajā, ko Tramps saka, ir jāklausās uzmanīgi. Viņš ir sapratis to, ka kara turpināšana nebūs viņa interesēs,” sacīja Taivāns.
Viņš norāda, ka ASV tuvojas starpvēlēšanas, un Tramps bija solījis naftas cenu krišanos, cenu krišanos, taču tas netika īstenots, turklāt ASV arī ceļas degvielas cenas. Taivāns skaidro, ka ASV iedzīvotāji kļūst neapmierināti, ka ne tikai degvielai, bet arī pārtikai cenas ceļas. Šāda neapmierinātība varētu graut Trampa izredzes starpvēlēšanu maratonā.
Vairāki eksperti izteica prognozes, ka degvielas cenas nedēļas laikā tomēr kritīsies, taču arī tas nav noticis. “Ir pagājušas 10 dienas un tas process tā neattīstās. Degvielas cenas turpina augt. Un nesaktoties uz to, ka ASV saražos tik daudz degvielas, cik viņi patērē, ja pasaulē cenas ceļas, tad Amerikas degviela tiek eksportēta. Tramps tagad ir uzspiedis uz bremzēm militārajai aktivitātei Irānā,” skaidroja Taivāns.
