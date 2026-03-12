FOTO: LETA

Lasīt par citu paveiktajiem labajiem darbiem ir viens, bet pašam ātri reaģēt un mesties palīgā kādam, kuram tas patiešām nepieciešams, ir cēla rīcība. Lai arī ikdienā, dodoties savās ikdienas gaitās, bieži šķiet, ka cilvēki viens otram pievērš maz uzmanības, tomēr starp mums joprojām ir tādi, kuru lielā sirds ļauj saredzēt un sadzirdēt visus.

Sociālo mediju platformā “X” lietotāja ar segvārdu @elittesports dalījās piedzīvotajā: “Apraudājos. Nopirku “Depo” četrus dārza krēslus un mazu galdiņu. Pārrēķinājos ar izmēru – pietrūka 3 centimetri, lai tie ielīstu bembī.

Pie kases, redzot manu izmisumu, pienāk kungs: “Cik tālu jābrauc?” Saku – 20 kilometri. Viņš atbild: “Es aizvedīšu.” Un tā manas dārza mēbeles ir drošās rokās.”
Komentāros cilvēki dalījās gan pārdomās, gan līdzīgos piedzīvojumos.

Juris šajā situācijā saredzēja arī praktisku dzīves mācību: “Dzīvesziņa: ģimenē vienam auto jābūt ar garo pakaļu – noder pašiem, kolēģiem, draugiem, suņiem, visiem. Otrs var būt mazais pilsētas – bērnu izvadājamais. Tas parasti sievai.”

Savukārt Dārts secināja, ka starp mums joprojām ir vīrieši, kuri prot būt īsti džentlmeņi.

Arī kāds cits lietotājs dalījās savā pieredzē: “Vienreiz ar interesi vēroju, kā pārītis mēģina ielikt auto novusa galdu. No otras stāvvietas malas bija acīmredzams, ka tur nav variantu, bet viņi ilgi nepadevās. Grūti pateikt, kas tur bija iespaidīgāks – neatlaidība vai acumēra trūkums.”

