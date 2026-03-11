Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Dāvanas – skaists mīlestības, pateicības un enerģijas apmaiņas žests. Taču ir dāvanas, kuras var būt pilnas ar negatīviem nodomiem un pat enerģiju.
Ir svarīgi apzināties dāvanu nozīmi un saprast, ka dažas lietas labāk tomēr nepieņemt, ziņo ārzemju medijs The Minds Journal.
Lūk, 9 lietas, kuras, pēc seno gudrību glabātāju teiktā, ieteicams nekad nepieņemt no citiem!
1. Salauztas lietas
Pat ja šķiet, ka tas ir labs žests, kad kāds piedāvā lietotu vai nedaudz bojātu priekšmetu, labāk to nepieņemt. Salauztas lietas var ienest tavā dzīvē nevēlamu enerģiju. Tās simbolizē traucējumus, nelīdzsvarotību un neatrisinātas problēmas.
Saņemot bojātu priekšmetu, tu vari savā telpā ienest arī haotisku enerģiju.
Tu esi pelnījis saņemt veselas, funkcionējošas un pozitīvas dāvanas.
2. Dāvanas, kas tiek dotas pienākuma dēļ
Jādāvina no sirds, prieka un patiesas vēlmes. Ja kāds tev kaut ko dāvina pienākuma vai vainas sajūtas dēļ, dāvanas enerģija vairs nav tīra. Šādās dāvanās bieži slēpjas aizvainojums vai neērtības sajūta.
Pieņemot tās, tu vari noslogot savu enerģētisko lauku, radot neredzamu emocionālu nastu. Pievērs uzmanību dāvinātāja enerģijai, jo tā ietekmē to, kā tu dāvanu uztversi un kādu enerģiju ienesīsi savā dzīvē.
3. Asi priekšmeti
Daudzi tic, ka asi priekšmeti, piemēram, naži vai šķēres, tiek uzskatīti par sliktu dāvanu.
Šie priekšmeti simbolizē attiecību saraušanu, konfliktus un nesaskaņas. Pat ja dāvinātājam ir labi nodomi, šādi priekšmeti enerģētiski var radīt spriedzi vai attālināšanos.
Ja tomēr šāds priekšmets ir nepieciešams, pieņemts par to dot simbolisku atlīdzību, piemēram, monētu, lai it kā nopirktu šo priekšmetu un neitralizētu iespējamo negatīvo enerģiju.