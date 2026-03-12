FOTO: LA.LV kolāža

FOTO. Toreiz un tagad: Baiba Braže publicē sirdis sildošas fotogrāfijas no pagātnes 53

10:16, 12. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) vietnē “TikTok” vakar, 11. martā, publicējusi sirdis sildošus foto, kuros viņa, vīrs un bērni redzami jaunībā. Kā noprotams pēc klāt pierakstītā teksta, pāris vakar atzīmēja 21 kāzu jubileju. Lūk, foto!

