Graudkopjiem šogad varētu būt vien puse no ražas, kāda ir bijusi labos gados







Graudkopjiem šogad varētu izdoties nokult vien pusi no ražas, kāda ir bijusi labos gados – ja būs vairāk, tad tas būs ļoti labi, intervijā aģentūrai LETA atzina Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.

Viņš uzsvēra, ka reģionos situācija ir ļoti atšķirīga.

“Mums it kā šķiet, ka Latvija ir maza valsts, bet ir ļoti atšķirīgas situācijas Alūksnes pusē, Liepājā vai Rēzeknē, Ludzā. Tāpat ir svarīgi, kāda ir augsne. Vienā augsnē ūdens ir uzkrājies vairāk, citā ir tikai putekļi un tur vispār nav nekāda mitruma. Arī braukājot apkārt, redzams, ka ir lauki, kas izskatās labi, un ir vietas, kur iesēti vasarāji, kas vispār nav uzdīguši,” teica Gūtmanis.

Viņš norādīja, ka reālo situāciju graudkopībā varēs redzēt tikai tad, kad sāksies graudu kulšana. “Tomēr graudkopji saka, ka šogad varētu būt aptuveni puse no ražas, kāda ir bijusi labos gados. Ja būs vairāk, tad tas būs ļoti labi,” teica LOSP vadītājs.

Gūtmanis arī atzīmēja, ka graudu cenas būs atkarīgas no tā, kas notiks pasaulē, un tās nosaka starptautiskā biržā. “Turklāt ne jau mums vieniem ir karstums un sausums. Tas ir arī visā pārējā Eiropā,” viņš piebilda.

Tāpat, atsaucoties uz Ukrainas kolēģu pausto, LOSP valdes priekšsēdētājs minēja, ka Ukrainas lauksaimnieki ir spējuši apstrādāt apmēram 70% no tām platībām, kādas ir parasti. Vienlaikus Ukrainā vēl ir nepārdoti graudi no iepriekšējā gada ražas un, lai iegūtu līdzekļus, viņi ir gatavi tos pārdot arī par ļoti zemām cenām. “Eiropas tirgū gan šie graudi nonāk jau ļoti tuvu tai cenai, kas ir biržas cena. Savukārt izvest no Ukrainas graudus tādos apjomos, kā viņi to ir darījuši kādreiz, šobrīd nav iespējams. Arī Melnās jūras ceļš, par kuru ir vienošanās, nodrošina daudz mazākus apjomus, nekā ir bijuši kādreiz,” stāstīja Gūtmanis.

Viņš uzsvēra, ka graudu cenas lielā mērā būs atkarīgas no tā, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, un, protams, graudu cenas nosaka ne tikai Eiropa, bet visa pasaule kopumā, tādējādi izteikt prognozes šobrīd ir grūti.

“Sliktākais graudkopībā ir tas, ka pagājušajā gadā pirktie minerālmēsli bija par ļoti augstu cenu, tādēļ ir ļoti augsta graudu pašizmaksa. Ja graudu cenas kritīsies, ir liela iespēja, ka graudkopji strādās ar mīnusiem. Pašlaik tomēr ir tā, ka graudkopjiem bija dārga sēkla, dārgi minerālmēsli, pērn arī dārga degviela, bet pretī ir potenciāli maza raža un zemas cenas. Tas par situāciju neko pozitīvu nerāda,” atzina LOSP valdes priekšsēdētājs.