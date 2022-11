AS “Latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis foto: LETA

Grūti sazvanīt: PTAC sācis pārbaudi par "Latvijas gāzes" komunikāciju ar klientiem







Saņemot vairāku ar uzņēmuma “Latvijas gāze” komunikāciju neapmierinātu klientu sūdzības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sācis pārbaudi par uzņēmuma komunikāciju, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.

Iedzīvotāji ir sevišķi neapmierināti ar “Latvijas gāzes” komunikāciju par gāzes izlīdzinātajiem maksājumiem.

Neskaidrība ir par valsts atbalsta piemērošanu, periodu, pret kuru maksājumi tiek izlīdzināt, un par maksājumu apmēriem.

Tā kā “Latvijas gāze” izlīdzināto maksājumu saviem klientiem piedāvā līdz nākamā gada marta beigām, tad arī izlīdzināšanas periods, ja gāze tiek izmantota apkurei, ir nevis viens gads, bet līdz martam atlikušie mēneši. Arī klientiem, kuri maksā gāzes izlīdzināto maksājumu, pienākas valsts energoresursu atbalsts. Taču tā piemērošanas nosacījumi ne visiem klientiem ir skaidri.

“Latvijas gāzes” mājaslapas sadaļā par izlīdzināto maksājumu teikts, ka tiem klientiem, kuri kvalificējas valsts atbalstam, izlīdzinātais maksājums būs noteikts bez tā. Taču klienti var būt droši, ka piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā.

LTV vērsās pie “Latvijas gāzes”. Rakstiskā atbildē “Latvijas gāzes” Mājsaimniecību departamenta vadītāja Diana Tivča norādīja, ka valsts atbalsta apmēru apkures klienti redzēs savos gala pārskatos, ko viņi saņems aprīlī. Tas tiks piemērots, pamatojoties uz faktisko mēneša patēriņu atbalsta periodā.

Taču iedzīvotāju neapmierinātība nav saistīta tikai ar komunikāciju par izlīdzināto maksājumu, proti, vairāki uzņēmuma klienti sūdzējušies, ka pēc tam, kad tika slēgts klientu centrs Rīgā, “Latvijas gāzi” esot ļoti grūti sazvanīt.

Šai situācijai uzmanību ir pievērsis PTAC.

Iestādē nav apmierināti ar veidu, kā uzņēmums komunicē ar saviem klientiem par izlīdzinātajiem maksājumiem.

“Cilvēkiem liekot darīt kādas noteiktas darbības, bet faktiski cilvēks to nemaz nevar izdarīt, jo patērētājs faktiski nevar komunicēt ar šo komersantu, jo viņš īstenībā cilvēkiem nav pieejams. Tā, ka to mēs saskatām kā lielu problēmu. Iespējams, tieši tas, ka cilvēks nevar komunicēt ar uzņēmumu arī nozīmē to, ka viņš īsti nesaprot šīs te ziņas,” uzsvēra PTAC vadītāja Baiba Vītoliņa.

Rakstiskā atbildē “Latvijas gāzes” pārstāve Tivča piekrita ka uzņēmuma sasniedzamība ir apgrūtināta. Tāpēc kopš oktobra uzņēmums ir piesaistījis ārpakalpojumu, lai šo sasniedzamību palielinātu. Līdz ar to jautājumi par izlīdzinātā maksājuma saglabāšanu tiek risināti, norādīja Tivča.

Līdz šim PTAC ir saņēmis 90 konsultāciju pieprasījumus un astoņas oficiālas sūdzības par “Latvijas gāzes” komunikāciju un ir sācis vērtēt uzņēmuma komercpraksi.

Jau vēstīts, ka 25.augustā publiskais tirgotājs “Latvijas gāze” paziņoja, ka šā gada 15.septembrī stāsies spēkā izmaiņas publiskā tirgotāja norēķinu kārtībā par dabasgāzi mājsaimniecībām, paredzot, ka izlīdzinātā maksājuma norēķinu veidu saviem klientiem vairs nepiedāvās.

Turpmāk visiem jauniem mājsaimniecību klientiem publiskais tirgotājs piedāvās uzreiz saņemt ikmēneša rēķinu, savukārt esošiem mājsaimniecību klientiem norēķinu veida maiņa notiks pakāpeniski līdz šā gada nogalei.

Savukārt šī gada 6.septembrī valdība apstiprināja grozījumus, kas paredz, ka “Latvijas gāzes” klienti līdz nākamā gada 31.martam varēs izvēlēties veikt norēķinus par patērēto dabasgāzi pēc izlīdzinātā vai ikmēneša maksājuma.