Naktī uz trešdienu Krievijas karaspēks Harkivā sabombardējis skolu, ievainojot vismaz vienu cilvēku, paziņojis Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.

“Naktī ap plkst.3.00 ienaidnieka spēki trāpīja vienai no Harkivas skolām. Iznīcināts ēkas trīsstāvīgais spārns 800 kvadrātmetru platībā. Cietis viens cilvēks,” informējis dienests.

Kharkiv today. I have been to this school and taught in a classroom just like the one in the photo. I taught kids who dreamed of a better future. Kids who laughed and asked me questions. Kids who never imagined their school would be bombed in the name of peace. pic.twitter.com/IEBBjlwrCd

— Michael Hudson (@DolphinHotel) March 16, 2022