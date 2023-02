Foto: Bruce Bennett/AFP/SCANPIX

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Čehijas hokeja leģenda Dominiks Hašeks ir, iespējams, slavenākais pasaules sportists, kurš aktīvi un nenogurstoši publiski runā par Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Intervijā “Latvijas Avīzei” viņš skaidro savu pozīciju, uzsverot, ka krievu hokejistiem nedrīkst ļaut kāpt uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) ledus.

Jūs aktīvi sociālajos tīklos rakstāt par Krievijas šausmīgo karu Ukrainā. Kāpēc jums tas ir svarīgi?

D. Hašeks: Man tas ir ļoti svarīgi, jo runa ir par cilvēku dzīvībām, Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un pastrādātie noziegumi ir briesmīgi! Simtiem cilvēku katru dienu mirst abās pusēs.

Cenšos darīt to, kas ir manos spēkos, lai agresors tiktu uzvarēts un cilvēki nemirtu.

Turklāt runa ir ne tikai par Ukrainu un Krieviju, bet arī par Eiropu un visu pasauli. Ja neapturēsim krievus Ukrainā, nezinām, cik tālu viņi tiks. Un mana valsts var būt viena no nākamajām.

Kāpēc sporta zvaigznes izvēlas klusēt, nevis runāt par šo lielo problēmu?

Jājautā katram individuāli. Aktīvajiem sportistiem ir nedaudz grūtāk nekā mums, kas jau beiguši karjeru. Es arī domāju, ka galvenais iemesls ir bailes tikt kritizētam no noteiktas sabiedrības daļas. Jebkurā gadījumā žēl, ka nav vairāk tādu, kas nebaidās izteikties. Tas palīdzētu Ukrainai ātrāk sakaut agresīvo Krieviju un tādējādi izglābt daudz dzīvību abās pusēs.

Kā jūs domājat, vai būtu tik aktīvs, ja joprojām spēlētu hokeju?

Domāju, ka ne. Sportistam jākoncentrējas uz savu spēli, šāda aktivitāte radītu dažādas pretrunas. Īpaši tas attiecas uz komandu sporta veidiem. Tāpēc nenosodu sportistus par to, ka viņi pārāk nekomentē šo nopietno problēmu. To pirmām kārtām vajadzētu darīt ierēdņiem un tiem, kas jau beiguši karjeru.

Taču, ja aktīvam sportistam ir drosme izpausties, viņš ir jāatbalsta! Viņa balss, īpaši lielām personībām, var būt skaļa un atraisīt citu aktīvo sportistu izteikumu lavīnu. Ja runājam par izlašu līmeni, es noteikti aprunātos ar saviem komandas biedriem un domāju, ka mēs nepiedalītos olimpiskajās spēlēs, ja krieviem un baltkrieviem būtu atļauts tur startēt.

Jūs iestājaties par to, ka krievu hokejisti nedrīkst spēlēt NHL. Līgas komisārs Garijs Betmens izteicies, ka tam nepiekrīt. Vai ir bijusi vēl kāda reakcija no līgas, Ziemeļamerikas par jūsu pozīciju?

NHL komisāram nosūtīju divas vēstules, pirmā kara sākumā bija adresēta tikai viņam un klubu īpašniekiem. Otrā bija publiska, un internetā to var izlasīt ikviens. Gerijs Betmens uz pēdējo vispār neatbildēja, sazinājās ar mani tikai pēc tam, kad kritizēju Zvaigžņu spēles notikumus. Un tas ir ļoti svarīgi!

Tas nozīmē, ka cilvēki un mediji Ziemeļamerikā sāk apzināties situācijas nozīmīgumu un to, ka NHL daudzējādā ziņā atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā.

Kara pirmajos desmit mēnešos man bija, šķiet, trīs intervijas pieprasījumi no ārzemēm, bet pēdējās desmit dienās – astoņi, no kuriem četri no ASV vai Kanādas. Lasīju Betmena viedokli, ka man nav atbalsta Čehijā, bet atbildēju, ka kļūdās, manu nostāju attiecībā uz NHL atbalsta vairākums čehu.

Atklāti runājot – stāsts ir par naudu?

Noteikti arī par naudu, bet vispirms par prioritātēm – NHL šobrīd neko nenozīmē Ukrainas un tās varonīgi aizstāvošās tautas atbalsts, kas cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par visu Eiropu. ASV un Kanādas pilsoņi ir tālu no kara un nejūtas apdraudēti, nebaidās, ka rīt uz Bostonu vai Vankūveru sāks krist bumbas un ka viņu tuvinieki nomirs, bērni tiks aizvesti uz citu valsti un viņus vairs nekad neredzēs.

Iedzīvotāji vēl neizdara pietiekamu spiedienu uz NHL, lai neļautu krievu spēlētājiem iziet uz ledus NHL, jo viņi Krievijas karu un noziegumus padara par daudzu miljardu dolāru reklāmu.

Šī reklāma, ko NHL sniedz Krievijai, Ukrainai maksā ļoti dārgi. NHL par to ir atbildīga, un tai būs jāmaksā.

Esat izteicies par palīdzību krievu sportistiem disidentiem. Kā jūs to domājat?

Pirmkārt, krievu un baltkrievu sportisti ir jādiskvalificē neatkarīgi no tā, vai piekrīt vai nepiekrīt Putinam, jo viņi pārstāv savu valsti arī bez simboliem uz krūtīm, bez himnas. Sportistu neitrālais statuss vispār ir pats stulbākais, tas ir joks, un visi to zina.

Tajā pašā laikā Starptautiskā olimpiskā komiteja, starptautiskās federācijas un tādas lielas organizācijas kā NHL vispār nepalīdz Krievijas sportistiem un ar viņiem nekomunicē. Ir jāpiedāvā bēgļu vīzas tiem, kuri vēlas nosodīt Putinu un viņa noziegumus, runāt publiski.

Viņiem jāzina, ka viņi saņems bēgļu statusu ar ļoti, ļoti stingriem nosacījumiem sev un savām ģimenēm – ja viņi publiski norobežojas no Krievijas agresīvā imperiālistiskā kara.

Šie drosmīgie krievu sportisti var būt labākie pretkara vēstneši!

Tad viņi var sacensties ar mums un doties uz olimpiskajām spēlēm bēgļu komandā. Tas viss kopā izglābs daudzu cilvēku dzīvības!

Baltijas valstu un Polijas sporta ministri kopīgā paziņojumā vērsušies pret Starptautiskās olimpiskās komitejas vēlmi atgriezt sportā Krieviju un Baltkrieviju. Kāpēc Čehija arī nav tam pievienojusies?

Mūsu premjers, jaunievēlētais prezidents un vairākums cilvēku senātā ir nepārprotami pret Krievijas sportistu atgriešanos visās sacensībās, tajā skaitā, protams, olimpiskās spēles un kvalifikācijas mači. Domāju, tas pats attiecas uz Čehijas Olimpisko komiteju, taču tās pozīcija nav pietiekami spēcīga, vērtēju to kā remdenu un neskaidru attieksmi pret Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Krievi to uztver kā mūsu vājību un izmanto to. Un tas ir nepareizi.

Vizītkarte. Dominiks Hašeks

Dzimis 1965. gadā

NHL – 16 sezonas, divkārtējs Stenlija kausa ieguvējs ar Detroitas “Red Wings”, sešas reizes ieguvis Vezina balvu kā sezonas labākais vārtsargs.

Bufalo “Sabres” iemūžinājusi viņa numuru (39).

Olimpiskais čempions (1998) un bronzas medaļas ieguvējs (2006).

Uzņemts Hokeja slavas zālē.

Profesionālajā hokejā no 1981. līdz 2011. gadam.

Ieguvis augstāko izglītību Hradeckrālovas universitātē, kur Pedagoģijas fakultātē studēja vēsturi un čehu valodu.

Pašreizējā dzīve: Pieder sporta preču tirdzniecības kompānija, darbojas Čehijas hokeja slavas zālē un labdarības fondā “Haseks Heroes”.