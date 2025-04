No militārās perspektīvas raugoties, ir ļoti dīvaini, taču okupētajā Hersonas apgabalā partizāniem ir izdevies iznīcināt nozīmīgu Krievijas okupantu elektroniskās karadarbības kompleksu “Lorandit”. Dīvainais šajā gadījumā ir tas, ka komplekss tika iznīcināts nevis ar ieročiem vai granātām, bet vienkārši nodedzināts.

Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Māris Bruža, Zemessardzes virsnieks, kapteinis: “Krievi šo sistēmu izmantoja, lai slāpētu radiosakarus un veiktu elektronisko izlūkošanu. Šāda kompleksa zaudējums ir būtisks un sāpīgs Krievijas armijas spēju vājinājums šajā reģionā.”

Šī aparatūra bija paslēpta tā sauktajā “buhankā” – UAZ furgonā –, un naudas ziņā tā ir ļoti vērtīga.

Paši partizāni šo akciju ir nofilmējuši: melnā nakts tumsā, pietuvojoties šim aprīkojumam, tas tika apliets ar benzīnu un aizdedzināts. Pēc tam šī ziņa tika publicēta sociālajos tīklos.

Militārie eksperti kā dīvainu vērtē momentu, ka šāds militārs objekts bijis bez apsardzes. “Tomēr, zinot disciplīnu Krievijas armijā, visticamāk, tie, kam bija jābūt sardzē, sargāja ko citu, tāpēc piekļuve šai sistēmai bija tik brīva,” norāda Bruža. Viņš piebilst, ka ne reizi vien krievu karavīri sardzē ir tā piedzērušies, ka knapi var parunāt un neatceras, kur atrodas viņu ierocis, tāpēc par nopietnu apsardzi bieži vien nemaz nevar būt runa.

🇺🇦🔱 Enemy electronic warfare complex burned in Kherson region

The resistance movement in the Kherson region destroyed a Russian army truck with an electronic warfare system installed on it.

According to intelligence indications, it was a Lorandit electronic warfare complex. pic.twitter.com/rtpMh3fAq6

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) March 30, 2025