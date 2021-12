Latvijas junioru U-20 izlase nedēļas nogalē sāks dalību pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā. Foto: LHF

Latvijas U-20 hokeja izlase devusies uz pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīru







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas U-20 hokeja izlase devusies uz pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīru, piecās cīņās cīnoties par ceļazīmi uz elites divīziju.

Junioru izlasi trenē Kārlis Zirnis, kuram šis būs ceturtais turnīrs pie U-20 izlases stūres. Pērn nebija iespējas tikt uz eliti, jo visi starptautiskie jauniešu turnīri zemākajās divīzijās kovida pandēmijas dēļ tika atcelti.

Novembrī izlases kandidāti aizvadīja pārbaudes turnīru Jelgavā, izcīnot vienu uzvaru trīs spēlēs. U-20 izlases sastāvs tagad gan pavisam cits, jo 12 hokejisti, kas tikuši komandā, šosezon spēlē Ziemeļamerikā, izlasei pievienojoties vien tagad.

Mūsējiem ir viens hokejists ar NHL drafta pierakstu – uzbrucējs Raivis Ansons. Viņš spēlē Kanādas junioru līgā, turpat arī vēl četri puiši, tostarp Niks Feņenko, kuru šovasar Kanādas junioru līgas ārzemnieku draftā izvēlējās ar pirmo numuru.

Seši spēlētāji ir no ASV junioru hokeja līgas (USHL), viens jau studē Amerikā. Trīs no Šveices, divi no Zviedrijas, pārējie vietējie – seši pārstāv HK “Rīga”, viens “Mogo/LSPA”.

Izlasē ir Latvijas valstsvienībā visvairāk spēļu aizvadījušā Rodrigo Laviņa dēls Martins, kā arī skeletonista Tomasa Dukura dēls Darels. Horsholmā mūsējiem jāspēlē pret Norvēģijas, Dānijas, Baltkrievijas, Ungārijas un Kazahstānas vienaudžiem.

Ceļazīmi uz elites divīziju izcīnīs tikai grupas uzvarētāji. Pirmās divas spēles tiešraidē translēs “LTV7”, pārējiem mačiem līdzi varēs sekot televīzijas interneta platformā.

Uz papīra Latvijai ir ļoti perspektīvs sastāvs, taču meistarība būs jāpierāda laukumā.