Trīs mēnešus pēc Paulas Dukures nāves policija vēl joprojām meklē atbildes uz pašu galveno jautājumu
Kā šonedēļ ziņo žurnāls “Kas Jauns”, likumsargiem joprojām nav izdevies pielikt punktu izmeklēšanai par dziedātājas Paulas Dukures pāragro aiziešanu mūžībā. Lai gan kopš liktenīgajiem notikumiem pagājuši jau vairāk nekā trīs mēneši, precīzi mākslinieces nāves iemesli vēl arvien nav zināmi.
Talantīgā un iemīļotā mūziķe negaidīti pazuda šī gada februārī. Pēc tam, kad policija izziņoja viņas meklēšanu, sabiedrība ar aizturētu elpu cerēja uz brīnumu. Diemžēl jau nākamajā rītā, tieši Valentīndienā, Latviju satrieca sēru vēsts – Paula atrasta mirusi.
Kā 14.februāra rītā ziņojām, bezvēsts prombūtnē bijusī 1993. gadā dzimusī Paula Dukure atrasta bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
