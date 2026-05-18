VIDEO. Mairis Briedis naktī piedzīvo negaidītu pārsteigumu savā vannas istabā 0
Ko jūs darītu, ja naktī no ventilācijas šahtas pēkšņi sāktu nākt aizdomīgas skaņas? Tieši ar šādu negaidītu situāciju saskāries bokseris un Rīgas domes deputāts Mairis Briedis. Izrādās, viņa mājokļa ventilācijas šahtās bija iemaldījies kāds dzīvnieks, kas pamatīgi samulsinājis pašu Mairi.
Mairis sociālo mediju platformā “Facebook” pie publicētā video raksta: “Visu nakti skraidīja pa ventilācijas šahtām. Izrādās, ka iekšā tika caur jumtu. Tā nu mums te iet – īsti piedzīvojumi. Kas tie tādi vispār ir? Kādi dzīvnieki pie mums dzīvo!? Rakstiet komentāros savas versijas.”
Komentāru sadaļā cilvēki gandrīz vienbalsīgi sprieda, ka ventilācijas šahtā, visticamāk, iemitinājusies maza cauna.