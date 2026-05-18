“Viņa teica “jā”!” Aktieris Mārtiņš Počs publicējis romantisku kāzu foto 0
Aptuveni pirms gada LA.LV portālā vēstījām, ka aktiera Mārtiņa Poča sirds vairs nav brīva. Toreiz viņš žurnālam “Privātā Dzīve” atzina, ka ir aizņemts un savu īsto cilvēku saticis bez televīzijas kameru palīdzības.
Interesanti, ka sievietes identitāti viņš toreiz tā arī neatklāja, vien norādīja: “Tas lai paliek pie manis. Varu tik daudz pateikt, ka viņa, manuprāt, nezināja, kas es esmu, viņai nebija nekāda priekšstata par mani.”
Mārtiņa publicētais ieraksts sociālo mediju platformā “Instagram” tagad apstiprina, ka abu attiecības progresējušas – pāris ir apprecējies.
Aktieris publicējis fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar mīļoto skūpstāmies, un raksta: “Viņa teica “Jā”!”