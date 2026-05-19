Kadri no 70. Eirovīzijas fināla 2026

Skatītāji pie TV pat nenojauta: Austrijas specdienestiem “Eirovīzijas” laikā nācies pamatīgi pasvīst 0

7:56, 19. maijs 2026
Austrijas policija reģistrējusi aptuveni 500 kiberuzbrukumus, kas bija vērsti pret Eirovīzijas dziesmu konkursu Vīnē, pirmdien paziņoja varas iestādes. Austrijas federālās policijas vadītājs Mihaels Takāčs sacīja, ka kibernētiskās sabotāžas mēģinājumi tika izjaukti. Šie uzbrukumi bja vērsti ne tikai pret Eirovīzijas vietni, bet arī pret konkursa norises vietas piekļuves kontroles sistēmām.

Hakeri mēģināja traucēt, palēnināt vai deaktivizēt šīs sistēmas, preses konferencē sacīja Takāčs. Viņš piebilda, ka nav pieejamas detaļas par šo uzbrukumu vaininiekiem un viņu motīviem.

Iekšlietu ministrs Gerhards Karners sacīja, ka varas iestāžu mērķis bija nodrošināt mierīgu un drošu pasākuma norisi. “Mums tas izdevās,” viņš sacīja, atzīmējot, ka nav ziņots par nekādiem nopietniem incidentiem.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Jergs Leihtfrīds informēja, ka varas iestādes uzmanīgi novēroja potenciālus draudus, ko varētu radīt islāma ekstrēmisti un ar Irānu saistīti vardarbīgi grupējumi.

Konkursa pēdējā nedēļā Vīnē bija dislocēti apmēram 3500 Austrijas policistu, kurus atbalstīja specvienības no kaimiņvalsts Vācijas Bavārijas federālās zemes.

Iekšējās drošības dienesti arī novēroja sociālo mediju aktivitāti, kur bija konstatēts “polarizācijas un radikalizācijas” pieaugums.

Eirovīzijas laikā notika arī vairākas demonstrācijas, kas lielākoties bija vērstas pret Izraēlas piedalīšanos konkursā.

Īsi pirms sestdien notikušā konkursa fināla, kurā uzvarēja Bulgārija, tika aizturēti 14 propalestīniešu aktīvisti maskās, kas nepakļāvās policijas prasībai izbeigt neatļauto demonstrāciju.

Saistībā ar šo konkursu tika aizturēti pavisam 16 cilvēki, no kuriem viens mēģināja pārkāpt pāri barjerai ap konkursa norises vietu.

