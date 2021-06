Foto: Shutterstock

Horoskopi no 21. līdz 27.jūnijam







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Dažas lietas vat noritēt lēnāk, nekā to gribētos un kā tas ir gaidīts. Viņš darītu gudri, ja par to pārāk neuztrauktos, darītu, kas jādara, taču vienlaikus arī bruņotos ar pacietību. Personīgajā dzīvē planētas sola patīkamas pārmaiņas, taču jāvairās no greizsirdības.

Vērsis

Darba dienas labvēlīgas jau iesāktā turpināšanai un pēc iespējas arī pabeigšanai. Par paveikto gan atalgojums neatnāks uzreiz, tomēr par velti strādāts arī nebūs. Svētkus izdosies pavadīt patīkamā sabiedrībā.

Dvīņi

Kaut arī ir svētku nedēļa, slinkumā palaisties nevajadzētu un svinēšanu atstāt tikai tām dienām, kas tām domātas. Iespējams, izdosies rast skaidrību kādā ar savstarpējām attiecībām saistītā jautājumā – gan darbā, gan personiskajā dzīvē.

Vēzis

Planētas sola jaunas iespējas un laimīgas apstākļu sakritības, tikai no paša Vēža būs atkarīgs, kā viņš tās izmantos. Iespējams, ka viņš būs gaidījis vēl veiksmīgākus pavērsienus, taču jau esošie būs pilnīgi pietiekami, lai liktu pamatus nākotnes sasniegumiem.

Lauva

Viņš ir pilns spēka un enerģijas, varētu pat gāzt kalnus. Vienīgā nelaime, ka ne visai labi izprot, kas šobrīd ir galvenais un tādējādi var gadīties, ka Everesta vietā viņš nolīdzina daudzus pavisam maziņus pauguriņus…

Jaunava

Nedēļa solās būt veiksmīga visās lietās. Kaut arī nāksies pielikt pūles, perioda beigās būs skaidrs, ka tās ir atmaksājušās. Strīdos un diskusijās labāk ļaut oponentiem pašiem nonākt pie pareizajiem secinājumiem.

Svari

Darba lietās un darījumos svarīgi runāt tiešu un skaidru valodu – neizteikšanās līdz galam un slēpti mājieni var palikt nesadzirdēti. Nevajadzētu ielaisties darījumos ar neskaidriem noteikumiem. Brīvdienas vislabāk pavadīt kopā tikai ar vistuvākajiem cilvēkiem.

Skorpions

Viss šonedēļ iesāktais radīs turpinājumu un nebūs vairs apturams, tādēļ svarīgi būt apdomīgam. Viņš nebūs zaudētājs, ja skaļu un plašu svinību vietā vairāk nodosies pārdomām, apkopos padarīto un nospraudīs nākotnes mērķus.

Strēlnieks

Prātīgākais – nekontaktēties ar visu veidu strīdniekiem un kašķa meklētājiem, ļaujot viņiem palikt pie saviem uzskatiem. Tā izdosies gan saglabāt savu pasaules redzējumu, gan veselību un nervu sistēmu.

Mežāzis

Viņš strādāt un arī svētkus grib svinēt tā, kā iedomājies un ne pārāk vēlas iedziļināties partneru vēlmēs un nodomos. Iespējams, ka vismaz daļēji tas arī izdosies, ja vien liks lietā diplomātiju, nevis rupju savas gribas uzspiešanu.

Ūdensvīrs

Viņš darītu labi, ja šīs nedēļas darba dienās pacenstos tikt galā vai vismaz dot tālāku virzību lietām, kas gaida savu risinājumu, bet kurām pieķerties līdz šim tā arī īsti nav iznācis laika. Vēl labāk būtu, ja viņš atrastu tam arī kādu palīgu.

Zivis

Ja vien viņas nenoslinkos un pārāk neievilks svētku svinēšanu, zvaigznes sola veiksmīgu nedēļu. Svarīgi visu iesākto neatstāt pusratā un pēc iespējas arī pabeigt. Attiecībās ar sev tuvajiem svarīgi būt atklātam.