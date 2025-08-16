#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Instagram/Intars Busulis

FOTO. VIDEO. Busulis atklāj, kā top joki viņa koncertiem: Bijuši arī "stulbi joki"!

LA.LV
18:56, 15. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

TV kanāla 360 sarunu raidījumā “Aina studijā!” dziedātājs Intars Busulis ar humoru un atklātību stāsta par savu pieeju jokiem koncertos, atklājot, kā viņš gatavojas un improvizē, lai radītu unikālu atmosfēru katrā uzstāšanās reizē.

Pēdējos divus gadus Intars pats “ieskicē” jociņus, ņemot vērā gan dziesmu tematiku, gan cenšoties “iesmiet par kolēģiem labā nozīmē.”

Lai radītu autentisku publikas reakciju, viņš atzīstas, ka “pirmajā koncertā mēģina jokus neizstāstīt”.
Iepriekšējos gados viņam palīdzējis komiķis un aktieris Jānis Skutelis, ievirzot viņu “mini stendapa jomā.”

Busulis nenoliedz, ka ne visi joki izdodas, un ir bijuši arī “stulbi joki,” kas jau pēc pirmā koncerta izņemti ārā. Koncertos ārpus albuma tūrēm viņš “plūst” vairāk, pielāgojoties pilsētai un publikai.

Viņš atzīst, ka “eksperimentē diezgan daudz,” cenšoties uzminēt skatītāju noskaņojumu un ļaujot improvizācijas koridoram būt “diezgan plašam.”

Intara Busuļa koncerts Dzintaru koncertzālē 18.08.2024.
Kāzas Intara Busuļa komandā 2024.
Intara Busuļa 8.marta koncerts

