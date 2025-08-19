Augusta sākumā Rīgas Basketbola skolas audzēknes, kuras bija ceļā uz nometni Smiltenē, cieta avārijā – autobusa vadītājs iebrauca pretējā braukšanas joslā un nobrauca no ceļa braucamās daļas, kā rezultātā transportlīdzeklis apgāzās. Par laimi, notikušais nepārvērtās briesmīgā traģēdijā.
Pēc incidenta mamma, kuras meita atradās autobusā, publiski izteica bažas par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, Rīgas domes iepirkumu procedūrām, kā arī par komunikācijas stilu un atbildības uzņemšanos šajā situācijā.
Sieviete sociālajā tīklā “Thread” asi kritizēja Rīgas domes rīcību. Vispirms sieviete pauda dusmas un neizpratni par Rīgas Domes kultūras un sporta departamenta rīcību, norādot, ka neviens no Rīgas domes nesazinājās ar vecākiem, kuru bērni cieta avārijā. Vēlāk sieviete norādīja, ka atbildīgās amatpersonas “futbolē” situāciju un cenšas notikušo vienkārši noklusināt.
“Mani pārsteidz, cik viegli RD pārstāvji futbolē situāciju ar mūsu bērniem. Ka tik visu noklusināt un par to aizmirst. Mēs, vecāki, neklusēsim!!! Pirmkārt, autobusa iepirkumos vienmēr uzvar veci, sagrabējuši autobusi, ar kuriem vedā mūsu bērnus uz spēlēm, aizbildinās, ka neviens cits nepiesakās konkursam, lai gan mums ir pavisam cita informācija. “Mūsu bērni, mūsu nākotne” ir tikai uz papīra! Šobrīd dzirdam tikai atrunas un galveno vaininieku atraduši “šoferi”, lai gan apakšā stāv arī citi personāži,” rakstīja sieviete, norādot, ka avārija bija sarkanais karogs situācijai, kas jau gadiem nav sakārtota.
Vecāki un sabiedrība sagaida skaidras atbildes: kādi ir kritēriji autobusu iepirkumos, kā tiek nodrošināta bērnu drošība, un vai tiek plānoti uzlabojumi, lai šādas situācijas neatkārtotos? Ar šiem jautājumiem vērsos pie Rīgas domes.
Rīgas pašvaldības komentārs: “Par izglītību atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina uzsver, ka droša skolēnu pārvadāšana ir obligāta prasība un pašvaldības prioritāte. Autobusa pārvadājumus Rīgas Basketbola skolas vajadzībām (t.sk. bērnu nogādāšanai uz nometni Smiltenē) nodrošināja SIA “KBOU”, kas tika izraudzīta Skolas organizētas iepirkuma procedūras ietvaros. Iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā iepirkuma tehniskā specifikācija saturēja pakalpojuma sniedzējam saistošas prasības gan attiecībā uz autobusu tehnisko stāvokli, gan attiecībā uz šoferu kvalifikāciju.
Rīgas Basketbola skola uzreiz pēc avārijas informēja nometnes dalībnieku vecākus par negadījumu. Gan nometnes norises laikā, gan pēc tās Skola komunicēja ar vecākiem nometnes dalībnieku vecāku čatā, e-pastos, kā arī rīkojot tiešsaistes un klātienes sapulces. Līdztekus tam, papildu jautājumu gadījumā vecāki tika aicināti vērsties individuāli pie nometnes pedagogu komandas, skolas struktūrvienības “Jugla” vadītājas vai Skolas direktora vietnieces izglītības jomā.
Ar negadījumā iesaistītajiem Skolas audzēkņiem strādāja arī Bērnu aizsardzības centra psihologu komanda, kas apņēmās izstrādāt rekomendācijas turpmākiem psiholoģiskā atbalsta pasākumiem.
Par iespēju saņemt minēto atbalstu Skola informēs negadījumā iesaistīto audzēkņu vecākus.”
Viss tiks organizēts, nodrošināts… bet vai nebūtu jābūt tā, ka šai situācijai vispār nebija jānotiek? Šāda avārija atklāj sistēmas nepilnības, cilvēku bezatbildību un nepieciešamību pēc konkrētiem preventīviem risinājumiem. Kāds varētu būt iemesls publiski izskanējušajai versijai, ka šoferis pie stūres aizmiga? Šis stāsts noteikti slēpj ļoti daudz zemūdens akmeņu. Tāpēc vēl jo vairāk nepieciešami konkrēti risinājumi un skaidras atbildes, nevis novēlota reakcija un atbildības neuzņemšanās.