Ir cilvēki, kuri mūs savaldzina tik ļoti, ka nespējam viņu šarmam pretoties. Astrologi apgalvo, ka katrai zodiaka zīmei ir sava “vājā vieta” – citas zīmes pārstāvis, kuram tā nespēj pretoties, pat ja starp viņiem sprēgā dzirksteles un ir asas vārdu pārmaiņas, ziņo Parade.

Uzzini, kura ir tava un kāpēc tā tevi tik ļoti piesaista!

Brīdinām! Šī raksta saturs balstīts uz numerologu un astroloģijas entuziastu interpretācijām un atziņām. Tas jāuztver kā izklaidējošs materiāls, nevis neapgāžama patiesība.

Auns: Jaunava

Nav nekāda brīnuma, ja pieķer sevi domājam par savu Jaunavas draugu, kad viņa nav blakus! Viņu spēja uzturēt kārtību ir neaizstājama tavā nemierīgajā ikdienā, un ir tikai dabiski vēlēties uzturēt saikni. Tikai atceries – rūpējoties par citiem, neaizmirsti par saviem pienākumiem. Līdzsvars starp domām par viņu un savām vajadzībām palīdzēs tev palikt uz zemes un justies piepildītam.

Vērsis: Lauva

Ir normāli, ja jums atšķiras viedokļi par to, kā pavadīt laiku. Tava spēcīgā vēlme vadīties pēc plāna var apgrūtināt kompromisu atrašanu, tomēr elastība un atklātas sarunas var būt atslēga spriedzes mazināšanai. Pat ja šobrīd ir grūti, savstarpēja uzklausīšana un viedokļu respektēšana var radīt harmoniskāku iznākumu.

Dvīņi: Mežāzis

Jūs abi esat čakli un apņēmīgi, un tas ir apbrīnas vērts. Taču pārlieku liela sacensība var traucēt attiecībām attīstīties veselīgi. Iespējams, tev bieži šķiet, ka jātur acis vaļā, baidoties, ka otrs varētu apsteigt vai pat kavēt tevi. Sākumā jūtas var būt kaislīgas un aizraujošas, bet ar laiku tās var pārvērsties rūgtumā.

