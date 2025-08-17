Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi 0
Katrs no mums ierodas uz Zemes ar unikālu skatījumu, vajadzībām, pārliecību un dzīves mērķiem. Tomēr, kamēr daļa no mums ir “jaunās dvēseles”, kas ierodas šajā pasaulē pirmo reizi, citi, kā vēsta Parade, iespējams, ir “vecās dvēseles”, kas jau daudz ko piedzīvojuši citā dzīvē, un šī pieredze saglabājusies viņu zemapziņā un aurā.
Numerologi, astrologi un citi speciālisti norāda uz noteiktiem dzimšanas datumiem, kas visbiežāk liecina par to, ka cilvēks jau ir dzīvojis iepriekš.
Brīdinām! Šī raksta saturs balstīts uz numerologu un astroloģijas entuziastu interpretācijām un atziņām. Tas jāuztver kā izklaidējošs materiāls, nevis neapgāžama patiesība.