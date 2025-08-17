Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis 0
Katram no mums ir mēneši, kuros viss izdodas vieglāk – idejas nāk raitāk, apkārtējie kļūst atsaucīgāki un arī dzīve pati piespēlē īstos notikumus. Astrologi norāda, ka katrai zodiaka zīmei ir viens īpašs mēnesis gadā, kad iespēju ir vairāk nekā citos mēnešos.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.